¤¹¤Ç¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡Ä¸åÆ£¿¿´õ¡ÖÉáÄÌ¤ÎÃæ³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¡×£±£³ºÐ¤Îº¢¤Î¼Ì¿¿ÈäÏª¡¡¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£²ÃÆþ¤Ç¥Õ¥ë¥á¡¼¥¯¡ÖÈ©¹Ó¤ì¡×È¿¾Ê
¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸åÆ£¿¿´õ¡Ê£´£°¡Ë¤¬£²£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö£Ò£á£ì£ì¡¥¡Ü¥é¥ë¥×¥é¥¹¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥í¡¼¥ó¥ÁÈ¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²ñ¸«¤Ç¤Ï£±£°Âå¤«¤é¤ÎÈ©Ê×Îò¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡££±£³ºÐ¤Î¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¾¯¤·Á°¡×¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤êËèÆü¥á¡¼¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯ÉáÄÌ¤ÎÃæ³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡Ö²ÆµÙ¤ßÃæ¤Ë¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£²ÃÆþ¤·¤¿¤¢¤È¡¢°ìµ¤¤ËËèÆü¤ª»Å»ö¤Ç¥á¡¼¥¯¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ï¡¼¥É¤ÊÀ¸³è¤Ç¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¤Ïº£¤Þ¤Ç¤ËÅÉ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤¿¤¯¤µ¤ó´é¤Ë¥³¥¹¥á¤ò¤Ì¤ëËèÆü¤À¤Ã¤¿¡£¥á¡¼¥¯Íî¤È¤·¤âÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ë¥¥Ó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¤È©¹Ó¤ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿çÌ²»þ´Ö¤ä¿©À¸³è¤â°ìµ¤¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢È©¤Ë½Ð¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅö»þ¤ÎÈ©¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£²£³ºÐ¡¢£³£µºÐ¤Î¼Ì¿¿¤âÈäÏª¡£¡Ö¤É¤ó¤É¤ó²è¼Á¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£