《新作》繰り返し使えてコスパ良しッッ♡【3COINS】の「暑さ対策グッズ」に注目ーーッ！

夏の「暑さ対策グッズ」は、早めにGETしておくのがおすすめ。今回は【3COINS（スリーコインズ）】で買える新作グッズをピックアップしました。夏が快適になりそうなアイテムを集めたので、お買い物の参考にしてみてください。

子ども用の暑さ対策グッズ

夏のお出かけはお子さんの暑さ対策も必要不可欠。そんなときにおすすめなのが、こちらの「水で冷やすネッククーラー」です。水に濡らすだけで冷たくなり、繰り返し使用も可能。冷凍タイプのネッククーラーと比べて冷たくなりすぎないため、安心して使うことができます。濡れたまま収納できるビニールポーチ付きで、持ち歩きにも便利。カラーはグレー・チャコールグレー・アイボリーの3種類。販売価格は\330（税込）です。

スポーツ後やレジャーシーンにも◎

水と氷を入れるだけで使える氷のうは暑さ対策にぴったり。こちらの「結露しにくい氷のう」は、結露しにくい素材を採用しており、周りを濡らさずに使えるのが魅力です。頭や腕・足に当てるのにちょうどいいサイズ感。いつものおでかけはもちろん、レジャーシーン・スポーツ後のアイシングにもよさそう。カラーは、ホワイト・ブルーの2種類。販売価格は\1,100（税込）です。

夏でも快適にリュックを背負える！

夏にリュックを背負うと背中にかく汗や蒸れがストレス……という人に使ってほしいのが、こちらの「リュック用冷感シート」です。リュックの持ち手とショルダーベルトに取り付けるだけの簡単設計で、毎日の通勤・通学用にもおすすめ。中身が液体になってしまっても、冷蔵庫や冷凍庫に入れたり水で冷やしたりすると繰り返し使えます。カラーはグレー・ブルーの2種類。\880（税込）で販売されています。

ぐっすり眠れそう！

暑くてなかなか寝付けない、目が覚めてしまうというときに使いたいのがこちらの「冷感ピロー」です。28°C以下で徐々に固まる仕様。頭の下に敷くとひんやりとして、睡眠をサポートしてくれます。結露しにくい素材を使用しているため、寝具や衣類を濡らしてしまう心配がありません。冷凍庫・冷蔵庫・冷水で冷やして繰り返し使用できます。カラーはブルー・グレーの2種類。\550（税込）と手頃な価格なので、試してみてはいかがでしょう。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A