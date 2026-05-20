◆米大リーグ ヤンキース５―４ブルージェイズ（１９日、米ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が１９日（日本時間２０日）、敵地・ヤンキース戦に「４番・三塁」でフル出場し、４打数無安打１得点１四球１三振で、打率は２割２分８厘となった。４回無死一塁の２打席目に四球を選び、続く連打で２点目のホームを踏んだが、１点差に迫り、なおも２死二、三塁で迎えた９回の第５打席は、遊ゴロに倒れて最後の打者となり、チームは２連敗となった。

一打逆転のチャンスで、快音は響かなかった。１点差に追い上げ、なおも２死二、三塁とチャンスを作った９回。剛腕クローザー・ドバルは、岡本に対し、４球連続で１６０キロ超えの速球を投じた。カウント１ボール、２ストライクからの４球目。１００・３マイル（約１６１・４キロ）のシンカーをスイング。打球速度１０３マイル（約１６６キロ）の強い当たりだったが、無念の遊ゴロ。肩を落としてベンチに戻る岡本を、敵地の勝利のＢＧＭ、フランク・シナトラが歌う「ニューヨーク・ニューヨーク」がのみ込んだ

「チャンスはあったが、生かせなかった。連打や効果的な打席が続かない時は、長打や本塁打も必要です。その部分を見極めるのが今の課題だと思います。すべて単打だと持続するのは難しい」とシュナイダー監督。安打数で上回りながら、２本浴びた本塁打の代償は大きかった。同カード２試合で本塁打数はヤ軍の５に対し、ブ軍が１。一発の差が勝敗に現れた。

岡本も５月５日のレイズ戦で１０号を放って以来、１１試合アーチなし。この日は、悔しい打席を重ねた。初回１死一、三塁の先制機では、二塁手が大きく後退するフライ。三塁走者が生還するには不十分な飛距離２１２フィート（約６５メートル）に終わった。５回は見逃し三振のコールにＡＢＳ（自動ボール・ストライク判定システム）でチャレンジも、判定は覆らなかった。これでＡＢＳ判定は４度目で成功１、失敗３となった。２点を追う７回２死一、三塁で迎えた第４打席は緩い三ゴロと精細を欠いた。

ただ、準備は怠りない。この日も一番のバスで宿舎を出発。ホームチームの練習前の早出でバットを振り込み、フリー打撃では動画を撮影し、チェックする姿もあった。

「選手は最後まで必死に戦ったし、彼ら努力や準備に疑いはありません」とシュナイダー監督。何とか流れを変えたいところだ。