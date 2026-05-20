粧美堂から、大切なカードを傷や汚れから守ってくれる「ディズニー マイナンバーカードケース」が新登場。

ディズニーキャラクターのお顔がプリントされており、その横にそれぞれの名前が書かれています☆

粧美堂「ディズニー マイナンバーカードケース」

価格：各1,100円（税込）

予約受付：2026年5⽉13⽇(水)10:00〜6⽉2⽇(火)23:59

予約⼊荷予定⽇：2026年8⽉下旬 ※⼊荷後は⼀般販売を開始

販売店舗：粧美堂直営ECサイト

※公式ECサイト「粧美堂ONLINE STORE」にて先⾏受注販売スタート（2026年8月下旬以降発送予定）

化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨及びキャラクター雑貨等の企画・製造・販売、コンタクトレンズの企画・販売を行う粧美堂から「ディズニー マイナンバーカードケース」が新登場。

全10種の「ディズニー マイナンバーカードケース」は、個人情報をかわいくガードしてくれるディズニーグッズです。

ディズニーキャラクターのお顔がプリントされており、その横にそれぞれの名前が書かれています。

個人情報をしっかり隠せて安心でき、素材には丈夫な合皮を使用。

大切なカードを傷や汚れから守り、持ち運びにも便利なので、日常使いに最適です☆

年齢や性別を問わない、豊富なバリエーションも魅力。

自分用に購入するのはもちろん、プレゼントにもおすすめです！

ミッキーマウス

レトロなタッチの「ミッキーマウス」が特徴的なマイナンバーカードケース。

明るく、ポップな色使いで、裏面はお顔を散らしたデザインです！

ミニーマウス

ガーリーな雰囲気の「ミニーマウス」デザイン。

おしゃれなカラーで、ミッキーのカードケースとペアで使いたくなります☆

アリエル

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」デザイン。

海の世界のような裏面は、「アリエル」が自由に泳いでいます！

バズ・ライトイヤー

ポーズを決める「バズ・ライトイヤー」のマイナンバーカードケース。

宇宙を自在に飛び回るような、裏面もかっこいいデザインです☆

エイリアン

「リトル・グリーン・メン」としても知られる、『トイ・ストーリー』の「エイリアン」

裏面はいろんなポーズの「エイリアン」と星が散りばめられています！

スティッチ

元気いっぱいな顔を見せる「スティッチ」デザインのマイナンバーカードケース。

表情豊かな「スティッチ」の姿で、楽しく使える日常グッズです☆

ラプンツェル

ディズニープリンセスデザインのマイナンバーカードケースには、「ラプンツェル」も登場。

裏面は、魔法の髪とともに「ラプンツェル」のいろんな姿が入っています！

ニック

『ズートピア』の「ニック・ワイルド」デザインも登場。

いろんなニックが詰まった、裏面デザインも注目です☆

カードを傷や汚れから守る、ディズニーデザインのマイナンバーカードケース全10種が登場。

粧美堂の「ディズニー マイナンバーカードケース」は、2026年5⽉13⽇〜6⽉2⽇まで予約受付、2026年8月下旬より一般発売です！

ⒸDisney/PIXAR

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