ミッキーやプリンセス、ズートピアなど全10種！粧美堂「ディズニー マイナンバーカードケース」
粧美堂から、大切なカードを傷や汚れから守ってくれる「ディズニー マイナンバーカードケース」が新登場。
ディズニーキャラクターのお顔がプリントされており、その横にそれぞれの名前が書かれています☆
粧美堂「ディズニー マイナンバーカードケース」
価格：各1,100円（税込）
予約受付：2026年5⽉13⽇(水)10:00〜6⽉2⽇(火)23:59
予約⼊荷予定⽇：2026年8⽉下旬 ※⼊荷後は⼀般販売を開始
販売店舗：粧美堂直営ECサイト
※公式ECサイト「粧美堂ONLINE STORE」にて先⾏受注販売スタート（2026年8月下旬以降発送予定）
化粧品、化粧雑貨、服飾雑貨及びキャラクター雑貨等の企画・製造・販売、コンタクトレンズの企画・販売を行う粧美堂から「ディズニー マイナンバーカードケース」が新登場。
全10種の「ディズニー マイナンバーカードケース」は、個人情報をかわいくガードしてくれるディズニーグッズです。
ディズニーキャラクターのお顔がプリントされており、その横にそれぞれの名前が書かれています。
個人情報をしっかり隠せて安心でき、素材には丈夫な合皮を使用。
大切なカードを傷や汚れから守り、持ち運びにも便利なので、日常使いに最適です☆
年齢や性別を問わない、豊富なバリエーションも魅力。
自分用に購入するのはもちろん、プレゼントにもおすすめです！
ミッキーマウス
レトロなタッチの「ミッキーマウス」が特徴的なマイナンバーカードケース。
明るく、ポップな色使いで、裏面はお顔を散らしたデザインです！
ミニーマウス
ガーリーな雰囲気の「ミニーマウス」デザイン。
おしゃれなカラーで、ミッキーのカードケースとペアで使いたくなります☆
アリエル
『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」デザイン。
海の世界のような裏面は、「アリエル」が自由に泳いでいます！
バズ・ライトイヤー
ポーズを決める「バズ・ライトイヤー」のマイナンバーカードケース。
宇宙を自在に飛び回るような、裏面もかっこいいデザインです☆
エイリアン
「リトル・グリーン・メン」としても知られる、『トイ・ストーリー』の「エイリアン」
裏面はいろんなポーズの「エイリアン」と星が散りばめられています！
スティッチ
元気いっぱいな顔を見せる「スティッチ」デザインのマイナンバーカードケース。
表情豊かな「スティッチ」の姿で、楽しく使える日常グッズです☆
ラプンツェル
ディズニープリンセスデザインのマイナンバーカードケースには、「ラプンツェル」も登場。
裏面は、魔法の髪とともに「ラプンツェル」のいろんな姿が入っています！
ニック
『ズートピア』の「ニック・ワイルド」デザインも登場。
いろんなニックが詰まった、裏面デザインも注目です☆
カードを傷や汚れから守る、ディズニーデザインのマイナンバーカードケース全10種が登場。
粧美堂の「ディズニー マイナンバーカードケース」は、2026年5⽉13⽇〜6⽉2⽇まで予約受付、2026年8月下旬より一般発売です！
ⒸDisney/PIXAR
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ミッキーやプリンセス、ズートピアなど全10種！粧美堂「ディズニー マイナンバーカードケース」 appeared first on Dtimes.