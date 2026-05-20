20日（水）西日本で梅雨のような雨。東日本は真夏の暑さも帰宅時間帯に雨。

＜20日（水）の天気＞

梅雨前線の北上に伴って、九州南部で雨の降っているところがあります。午後は西日本で広く雨が降り、大阪や高知で激しい雷雨が予想されています。一方、東日本や東北は晴れているところが多く、気温も上がっています。山形や東京、名古屋、大阪では30℃の真夏日になる見込みです。

ただし、雨雲は次第に東日本にも広がる予想で、東海では夕方以降、北陸や関東も夜には雨が降り出しそうです。洗濯物は早めに取り込んで、帰宅時間帯は傘があると安心です。北海道は午後は天気が回復しますが、オホーツク海側では雨の残るところがあるでしょう。

＜予想最高気温＞

西日本では蒸し暑くなるため、日差しがなくても熱中症に要注意です。

札幌 19℃（＋3）

山形 30℃（-3）

新潟 28℃（-2）

東京 30℃（＋1）

名古屋 30℃（±0）

大阪 30℃（＋1）

鳥取 29℃（-2）

高知 28℃（±0）

福岡 30℃（＋2）

＜週間予報＞

■西日本・沖縄

21日（木）の日中も雨や雷雨でジメジメとするでしょう。22日（金）はいったん雨のやむところが多いですが、土日は再び太平洋側を中心に雨が降る見込みです。来週もすっきりしない天気が続くため、九州や四国では今週中に梅雨入りの発表があるかもしれません。沖縄は21日（木）から週明けにかけて雨の日が続くでしょう。

■北日本・東日本21日（木）は東日本〜東北で雨が降り、雨脚の強まるところがあるでしょう。特に静岡ではザーザー降りの大雨になるおそれがあります。各地とも雨で気温が大幅に下がるため、日中も長袖がよさそうです。22日（金）もぐずついた天気で、東京の最高気温は18℃とヒンヤリするでしょう。23日（土）は貴重な晴れ間がありそうですが、24日（日）は北海道も含め広く雨が降る見込みです。週明けは再び晴れて、真夏の暑さが戻ってきます。湿度が上がり不快な暑さになりそうです。