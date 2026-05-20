人気演芸番組「笑点」の司会を務める春風亭昇太（66）の六番弟子、春風亭昇羊（35）は観察に優れた、陰影のある文章を書く。

2025年1月に初著書「ひつじ旅～落語家欧州紀行～」（虹色社）を刊行した。33歳での初めての海外渡航を、紀行文としてまとめたもので、帯には師匠が言葉を寄せている。

「昇羊、面白い！！なるほど、旅はネタの宝庫だ！」

2冊目の著書「ひつじ酒」（つむぎ書房）が6月1日に発売される。帯には、落語家・立川志の輔（72）の言葉。

「読みながらしみじみ思ったーー『私もいつか昇羊君とじっくり飲みたい』」

未年生まれ→昇羊→ひつじ酒

「ひつじ旅」に「ひつじ酒」。芸名昇羊から取られている。落語家の名前に「羊」が使われている現役は、東京大阪を探しても見当たらない。ちなみに「未年」生まれだから「昇羊」。そこからをタイトル「ひつじ酒」とつけた。言語としては小学生でも読めるが、よくよく考えると意味不明だ。

昇羊が酒を飲み歩いた記録であろう、と容易に想像できるが、果たしてその通りである。ただし、昇羊は下戸、まったくと言っていいほど酒が飲めないのである。酒が飲めない人間が、酒飲みになりたくて酒を飲み歩き、その結果〇〇〇になるという本である。

落語家は、酒好きが多い。寄席や落語会が終われば連日、打ち上げと称して飲み歩く。最近の若手には飲まない人が増え、「飲めません」と言えば無理強いされることはないが、コンプライアンスがない時代は「芸人は酒ぐらい飲めなきゃダメだ」と理不尽を押し付けられた。

昇羊は、打ち上げや一門の新年会などで1杯目をちびちびやったりするが、本来であれば飲みたくないクチ。ただそのことで、師匠で酒豪の昇太と距離感があるのではないかと、思い悩んでいた。酒を飲めるようになれば、師匠との距離も縮まるのではないか、という、好きになった人と同じ趣味を持ちたいと考える14歳のような発想で昇羊は、自分を酒飲みにするプロジェクトに踏み出した。

「文章を書くことで落語も楽しくなってきた」

地元横浜の酒場を15軒。約2年間にわたり飲み歩き、そのことをブログで書き溜めていた。それが一冊になった。

私は結構な酒飲みで、ちょっとやそっとのことで動じないかなり図々しい年齢になっているので、初めての店ののれんをくぐることに躊躇（ちゅうちょ）することは少ない。黙ってそこそこの量の酒を飲み、つまみをいただき、騒ぐことなく帰る。酒の上で、迷惑がられたことはほぼない。

ところが下戸の昇羊の場合、どうやって店に入って、何を頼んで、どういう風に振る舞えばいいのか、皆目見当がつかなかったという。

「勝手が分からないですからね」と昇羊は振り返り、「滞在時間は1時間からどんなに長くても2時間ぐらい。せいぜい飲んで2杯です。なんせその時間がまったく楽しくないので、何でこんなことをやっているのかなと、いつも思ってましたよ」

と、酒好きじゃない人がひとりで酒場に行き、楽しくない時間を過ごすという、まるで“逆太田和彦さん”のような試み。地元の人も通う店、地域に根付いている店などを人に紹介されたり、自分でえい！と飛び込んだりしながら、酒場に身を置いた。

そろりそろり酒を頼み、おすすめのつまみをいただき、酔客を観察し、時折店の人と会話をしたりするその一切が、落語家という観察フィルターを通してつづられる。すべてがネタになっているから、飲んだくれて忘れてしまう飲み助にはまねのできない芸当だ。

「師匠が売れっ子で、すべてをやりつくしている人なので、何もかないませんが、師匠は文筆業にはそこまで力をいれていないはず。なのでより頑張りたい。文章を書くようになって、体の中にあるものをうまく外に出すことを覚えたので、落語も楽しくなってきましたね」

2年間通って、酒飲みにもなれなかったし、酒の味が好きにもなれなかったが、文章を書くことによって、さらけ出す、という行為を身に付ける収穫を得たという。

「どこかによく思われたい、格好をつけたいという思いがあると、落語の邪魔になる。どう見られてもいいから、さらけ出している人の方が面白いと思っています」

落語も文章もさらけ出さないと面白くない。

取材・文/渡邉寧久 内外タイムス