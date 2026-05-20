「家族や友人を殺す」一部少年が“脅された”供述　栃木・強盗殺人　逮捕の夫婦は県内の別の場所からアプリで指示か

栃木県上三川町の強盗殺人事件で、実行役の少年の一部が「犯行を拒めば家族や友人に危害を加える」と脅されていたとみられることが分かった。警察は指示役の夫婦による関与や通信での指示の実態を調べるとともに、背後にある組織の解明を進めている。

夫婦に“脅された”実行役少年

栃木県上三川町の住宅で女性が殺害された強盗殺人事件で、逮捕された実行役の少年の一部が「『やらなければ家族や友達を殺す』と脅された」と話していることが分かった。

5月14日、栃木県上三川町の住宅で住人の富山英子さんが胸を刺さされるなどして殺害された事件では指示役とみられる竹前海斗容疑者と妻の美結容疑者、さらに実行役とみられる16歳の少年4人が強盗殺人の疑いで逮捕されている。

その後の捜査関係者への取材で、実行役として逮捕された少年の一部が「竹前容疑者夫婦から指示を受け、『やらなければ家族や友達を殺す』と脅された」と話していることが分かった。

また、竹前容疑者夫婦は犯行時、県内の別の場所からアプリで少年らと通話しながら指示を出していたとみられることも分かった。

警察は夫婦の背後にさらに上位の指示役がいたとみて調べるとともに、匿名・流動型犯罪グループ「トクリュウ」が関与したとみて実態解明を進めている。

（「Live News days」5月20日放送より）