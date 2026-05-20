カタール航空は、日本路線で運航再開や増便を決めた。

大阪/関西〜ドーハ線を6月16日から週5往復、東京/羽田〜ドーハ線を7月15日から週4往復で再開する。また、東京/成田〜ドーハ線は5月16日から週10往復、6月17日から1日2往復に増便する。

日本路線はいずれも、エアバスA350型機やボーイング777型機を使用し、スターリンクによる無料拘束Wi-Fiを提供する。

これにより、バルセロナ、パリ、マドリード、カイロ、サンパウロなどへのスムーズな乗り継ぎも可能になるとしている。

■ダイヤ

QR813 東京/羽田（01：35）〜ドーハ（06：45）／月・火・木・日（7月16日〜31日）、毎日（8月1日〜）

QR812 ドーハ（07：50）〜東京/羽田（00：05+1）／月・水・土・日（7月15日〜31日）、毎日（8月1日〜）

QR807 東京/成田（22：25）〜ドーハ（04：35+1）／毎日

QR809 東京/成田（16：55）〜ドーハ（23：05）／水・金・日（5月16日〜6月16日）、毎日（6月17日〜）

QR806 ドーハ（03：30）〜東京/成田（20：00）／毎日

QR808 ドーハ（19：55）〜東京/成田（12：55+1）／火・木・土（5月16日〜6月16日）、毎日（6月17日〜）

QR814 大阪/関西（18：55）〜ドーハ（23：30）／月・火・木・金・日（6月16日〜）

QR813 ドーハ（01：40）〜大阪/関西（17：25）／月・火・木・金・日（6月16日〜）