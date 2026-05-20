今月18日、山形県酒田市の漁業関連施設において、68歳の男が施設内に侵入し、およそ500円が入った小銭入れを盗む事件が発生しました。この事件で注目すべき点は、犯行を目撃した実習生がその場で男を取り押さえ、「私人逮捕（常人逮捕）」を行ったことです。

【写真を見る】窃盗犯と鉢合わせし、その場で私人逮捕！ 実際の事件から見る「私人逮捕の条件」と「やりすぎ行為」の境界線、法的根拠とは（山形）

【参考記事】https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2669455?display=1

一般市民が犯人を逮捕するというドラマのような展開。願わくば出くわしたくはないシチュエーションですが、日本の法律ではこの「私人逮捕」について厳格なルールが定められています。

今回の事件を例に、その法的根拠を見ていきましょう。

私人逮捕（常人逮捕）は法律で認められた権利

警察官などの捜査機関ではない一般の人が犯人を逮捕することを、法的には「常人逮捕（じょうじんたいほ）」、一般的には「私人逮捕（しじんたいほ）」と呼びます。

これは例外的な行為に思えますが、実は刑事訴訟法によって明確に認められています。

刑事訴訟法 第213条・・・現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

令状なし！ここがポイントです。「何人でも（だれでも）」と明記されている通り、一定の条件を満たせば、警察官でなくとも令状なしで逮捕を行うことが可能です。今回の実習生による逮捕は、まさにこの第213条に基づく正当な行為と言えます。

逮捕の絶対条件は「現行犯」であること

私人逮捕が認められるためには、対象者が「現行犯」でなければなりません。後日「あの時盗んだだろう」と疑って逮捕することはできず、それは警察の仕事になります。

現行犯の定義についても、法律で明確に定められています。

刑事訴訟法 第212条 1項・・・現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。

今回の事件では、「実習生が小銭入れを盗むという犯行を目撃し、その場で取り押さえた」とあります。つまり、まさに「現に罪を行い終わった」瞬間（あるいは行っている最中）であったため、私人逮捕の要件を完全に満たしていました。

逮捕後の厳格な義務「直ちに警察へ引き渡すこと」

私人逮捕は「捕まえて終わり」ではありません。逮捕した一般人には、その身柄を速やかに警察などの捜査機関に引き渡す義務が生じます。

刑事訴訟法 第214条・・・検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。

警察によると、実習生は男を取り押さえ、「関係者からの110番通報によって現場へ駆けつけた警察官に身柄を引き渡した」とされています。

これは第214条の「直ちに引き渡さなければならない」という義務を、極めて適切に果たした事例と言えそうです。

被害額が「500円」でも私人逮捕は可能か？

取材よると、今回の事件で盗まれたカネはおよそ500円だったとみられています。「たった500円で逮捕できるのか？」と疑問に思うかもしれませんが、結論から言えば可能です。

他人の財物を窃取する行為は「窃盗罪（刑法第235条）」にあたり、法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と定められています。

刑事訴訟法第217条では、30万円以下の罰金等にあたる「軽微な犯罪」の場合、犯人の住居や氏名が不明、または逃亡の恐れがある場合にしか現行犯逮捕できないという制限があります。

しかし、窃盗罪は懲役刑が含まれる重い罪に分類されるため、被害額の大小に関わらず、犯行現場であれば私人逮捕が可能です。

勇気ある行動と、伴うリスク

今回の酒田市での事件は、実習生の勇気ある行動と、法律の要件（現行犯での現認、速やかな警察への引き渡し）に則った冷静な対応によって、無事に犯人確保へと至りました。

ただし、私人逮捕にはリスクも伴います。

○過剰防衛のリスク・・・取り押さえる際に必要以上の暴行を加えて犯人にケガをさせると、逆に逮捕者が「傷害罪」や「暴行罪」に問われる可能性があります。

○身の危険・・・犯人が凶器を持っている可能性があり、自身の命を危険に晒すことになります。

私人逮捕は法律で認められた正当な行為ですが、状況に応じて「自分の身の安全を最優先にし、まずは110番通報する」という選択肢を常に持っておくことが重要です。

安易な逮捕は「逮捕・監禁罪」に問われることも！？

今回取り上げた事件では、適切に行われたとみられる私人逮捕。これは認められた権利ですが、要件を満たさない安易な逮捕や行き過ぎた行為は、逆に逮捕をした側が罪に問われる危険性があります。特に注意すべきなのが「逮捕・監禁罪」です。

刑法 第220条（逮捕及び監禁）・・・不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

正義感からの行動であっても、以下のようなケースでは私人逮捕が「不法な逮捕」とみなされ、重大な犯罪の加害者になってしまう恐れがあるので注意が必要です。

○現行犯ではないのに逮捕した場合・・・「あの人が盗んだに違いない」という推測や、後日になってから「この前の犯人だ」と取り押さえる行為は、現行犯の要件（第212条）を満たさず、不法な逮捕（逮捕罪）となる可能性があります。

○警察への引き渡しを怠った場合・・・捕まえた後に「直ちに」警察（第214条）へ引き渡さず、自分たちで長時間問い詰めたり、別の場所に連れ込んだりすると、監禁罪に発展する恐れがあります。

○過剰な暴力を振るった場合・・・取り押さえる際に必要以上の暴行を加えて犯人にケガをさせると、「暴行罪」や「傷害罪」に問われる可能性があります。

迷惑行為も「犯罪」

もしもの時には犯人を捕まえることができる私人逮捕。しかし、一時期目立った、迷惑ユーチューバーのような輩が権利を振りかざし逮捕を行うようなことがあってはならないと覚えておく必要があります。

迷惑行為をこれみよがしに実行することも、立派な権利侵害、犯罪になりえることだけは申し添えます。