Hamee（ハミィ）が展開するコスメブランド「ByUR（バイユア）」は、5月21日から人気グローブーストシリーズから「バイユア グローブースト マルチV ラメラミスト」および「バイユア グローブースト マルチV アイ＆ラインセラム」を発売する。

朝しっかりケアしているつもりなのに、日中気づくと肌が乾燥していたり、ツヤ・ハリが失われていたり・・・。仕事の合間の甘いもので頑張れるように、乾きやすい大人の肌にも、日中のチャージ習慣を。必要なところに欲しいだけビタミン（3−O−エチルアスコルビン酸、アスコルビン酸、パルミチン酸レチノール、ナイアシンアミド、トコフェロール（すべて整肌成分））やPDRN（DNA−Na（整肌成分））を補えば、たった5秒（使用時間目安）で朝のスキンケア後のようなツヤとハリ、なめらかさが復活（うるおいを与えることによる）する。肌にすっとなじむから、日中はもちろん朝や夜のルーティンにも組み込みやすい2品。手入れにプラスして、どんな瞬間も美しく。



「グローブースト マルチV ラメラミスト」

「グローブースト マルチV ラメラミスト」は、わずか0.8秒（ミストを噴射し0.8秒で肌に届くこと）でセラムチャージする。ビタミン（パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na、3−O−エチルアスコルビン酸、アスコルビン酸、パルミチン酸レチノール、ナイアシンアミド、トコフェロール（すべて整肌成分））と発酵PDRNがぐんぐんなじむラメラミルクビタミンミストになっている。ハリが低下した肌のためのスキンケア成分を、角層のラメラ構造に着目したミルクに溶け込ませ、顔全体へ素早く均一に届けるミスト。3種のパワフルビタミンC（パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na、3−O−エチルアスコルビン酸、アスコルビン酸（すべて整肌成分））に加え、ビタミンA（パルミチン酸レチノール（整肌成分））・B（ナイアシンアミド（整肌成分））・E（トコフェロール（整肌成分））、発酵PDRN、4種のペプチド（合成ヒト遺伝子組換ポリペプチド−1、合成ヒト遺伝子組換オリゴペプチド−2、合成ヒト遺伝子組換オリゴペプチド−1、コメ合成ヒト遺 伝子組換オリゴペプチド−1（すべて整肌成分））などを配合。マイクロエマルジョン技術によってナノレベルまで微細化し、ベタつかず角層にすっと浸透するミルクになっている。さらにこだわったのがミストの質。容器のノズルを選び抜き、水滴感がなく顔全体をふんわりと包み込むようなミストに仕上げた。日中はメイクをくずすことなくうるおいとツヤをチャージ。手入れのブースターや化粧水としてもマルチに使える。



「グローブースト マルチV アイ＆ラインセラム」

「グローブースト マルチV アイ＆ラインセラム」は、目元・口元・額の気になるラインにPDRNをチャージする。瞬時にふっくら、ポイント美容液になっている。目尻、目の下、口周り、額、眉間、首・・・。気になる部分に直接なじませ、うるおいとハリでなめらかに整えるパーツケア美容液になっている。肌にハリを与えるPDRNを高配合した。さらに浸透カプセル（リンゴ果実培養細胞エキス（整肌成分））化したリンゴ幹細胞エクソソーム、5種のビタミン、グルタチオン（整肌成分）、8種のヒアルロン酸（ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸ヒドロ キシプロピルトリモニウム、アセチルヒアルロン酸Na、加⽔分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸、ヒアルロン酸クロスポリマーNa、加⽔分解ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸K（すべて整肌成分））を組み合わせ、肌なじみのいい美容液に閉じ込めました。気になる部分にぴたっと留まり、吸い込まれるようになじむので、朝晩の手入れはもちろん、日中メイクの上からでも使えて、いつでもどこでも乾燥小ジワを目立たなくする（効能評価試験済み）。スリムなチューブをポーチにinして、いつでもどこでもふっくらラインケア（保湿によって肌がうるおうこと）をしてほしいという。

［小売価格］

バイユア グローブースト マルチV ラメラミスト 100mL：2420円

グローブースト マルチV アイ＆ラインセラム 15g：3520円

（すべて税込）

［発売日］5月21日（木）

Hamee＝https://hamee.co.jp