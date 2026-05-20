ノーベル製菓は、6月1日から、「ソルベットグミ 巨峰味」を発売する。

「ソルベットグミ」シリーズは、まるでソルベを食べているかのような“しゃりっとやわらかい”食感が楽しめる新食感グミで、多くの人に支持を得ているシリーズ。

噛んだときに感じる、2つの食感の「一体感」にこだわり、配合比率を調整しながら改良を重ねることで、一粒で心地よい噛みごたえを実現している。

既存の「白桃味」に加え、今回新たに発売する「巨峰味」は、本物の巨峰ソルベのような芳醇な香りとジューシーな味わいを追求し、上品さと贅沢感を楽しめる商品になっている。

「ソルベットグミ」の“しゃりっとやわらかい”唯一無二の食感を、より多くの消費者に楽しんでもらいたいという想いから、今回新フレーバーの開発を実施した。

今回の新フレーバーには、グミユーザーに人気の高い「巨峰味」を採用している。ソルベットグミを日頃から支持されている消費者はもちろん、初めて試す人にも満足してもらえるよう、巨峰の本物感にこだわった味わいに仕上げた。

また、ソルベ専門店をイメージした紫とピンクのパッケージは、素敵に気持ちが上向くようなカラーリングを意識してデザインしている。味わいだけでなく、見た目でも楽しめる商品となっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］6月1日（月）

ノーベル製菓＝https://www.nobel.co.jp