父の古い万年筆を見た息子が「今これを買うならいくらくらい？」と聞いてきました。昔の購入価格は参考にならない気もしますが、万年筆は時代によってそんなに値段が変わるのでしょうか？

万年筆は時代によって価値が変わることがある

万年筆は、単なる筆記具としてだけでなく、コレクション品として扱われることがあります。そのため、昔の購入価格と現在の価値が大きく異なるケースも珍しくありません。

例えば、「モンブラン」「ペリカン」「パーカー」などの有名ブランドでは、生産終了モデルが中古市場で高く評価されることがあります。特に、限定生産モデルや職人による特別仕様の万年筆は、流通数が少ないため、希少価値が高まりやすい傾向があります。

また、万年筆の価格は市場の需要によって変動します。昔は一般的だったモデルでも、現在では入手しにくくなったことで人気が高まる場合があります。反対に、当時は高級品だったとしても、現在の市場では需要が少なく、評価額が落ち着いているケースもあります。

さらに近年は、海外コレクターからの需要も高まっています。日本製の万年筆は品質の高さで知られており、「セーラー万年筆」「パイロット」「プラチナ万年筆」などは、海外の愛好家からも人気があります。そのため、日本国内ではそれほど注目されていなかったモデルが、海外市場で評価されるケースもあります。

一方で、一般的な量産モデルは、年数の経過とともに評価額が低くなる場合もあります。さらに、インク漏れなどのコンディションによって、評価額に差が出ることも珍しくありません。

このように、万年筆の価値は「古いか新しいか」だけで決まるものではなく、ブランドや希少性、保存状態、市場の需要など、さまざまな要素によって変動します。そのため、昔の購入価格だけでは、現在の価値を判断しにくいのです。



高値が付きやすい万年筆の特徴とは？

古い万年筆の中でも、特に高値が付きやすいものにはいくつかの共通点があります。

まず重要なのがブランドです。長年人気のあるブランドは、中古市場でも安定した人気があります。特にモンブランの「マイスターシュテュック」シリーズなどは、中古でも高額査定になりやすい代表例です。

次に注目されるのが限定品です。記念モデルや数量限定モデルは流通数が少ないため、発売から時間が経つことで希少性が高まり、評価されるケースもあります。

また、保存状態も非常に重要です。箱や保証書が残っていると評価が高くなりやすく、本体に傷や変色が少ないほど、状態が良いと判断されやすくなります。反対に、ペン先の曲がりやインク詰まりなどがある場合は、修理やメンテナンスが必要になるため、評価額に影響することがあります。

さらに、昔の万年筆には現在では使われていない素材や装飾技術が採用されていることがあります。例えば、セルロイド素材を使った万年筆は、独特の風合いや質感を持つことから、現在でも愛好家に人気があります。

そのため、「古いから価値がない」と決めつけず、専門店などで査定を受けてみると、思わぬ評価が付く可能性があります。



古い万年筆は購入価格より“現在の需要”が重要

万年筆は、家電などとは違い、時代によって価値が上がることもあるコレクション性の高いアイテムです。特に人気ブランドや限定モデルは、購入当時より高値で取り引きされることもあります。

その一方で、すべての万年筆に価値が付くわけではありません。現在の市場で人気があるかどうかや、保存状態の良し悪しによって価格は大きく変わります。そのため、昔の購入価格だけを見ても、現在の価値を正確に判断することは難しいでしょう。

もし家に古い万年筆が眠っているなら、まずはメーカー名やモデル名を確認してみるのがおすすめです。インターネットの中古相場を調べたり、専門店に相談したりすることで、おおよその価値が分かります。

思い出の品として保管するのも素敵ですが、現在では入手困難なモデルであれば、必要としている人に受け継がれる価値ある一本になるかもしれません。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー