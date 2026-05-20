所属事務所との“対立”で不安も…THE BOYZ・ヨンフン、バラエティ番組オファーに感謝

THE BOYZのヨンフンが、所属事務所との専属契約をめぐる対立の中で、バラエティ番組『生存王2』出演への本音を明かした。

5月20日午前、ソウル・九老（クロ）区のTV朝鮮・加山洞（カサンドン）スタジオで、新バラエティ番組『生存王2』の制作発表会が行われた。

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会場には、イ・スンフンCP、ユン・ジョンホPDをはじめ、キム・ジョングク、キム・ビョンマン、ユク・ジュンソ、そしてTHE BOYZのヨンフンが出席し、番組について語った。

（写真提供＝TV朝鮮）ヨンフン

スケールアップして帰ってきた『生存王2』は、韓国を超え、アジア最強の“生存王”を決めるグローバル国家対抗サバイバル番組だ。

キム・ジョングクとキム・ビョンマンを中心に、“UDT（韓国海軍特殊戦旅団）出身”のユク・ジュンソ、そして強い勝負欲と忍耐力を兼ね備えたTHE BOYZのヨンフンが、チーム韓国のメンバーとして出演する。さらにキム・ジョングクはMCとしても参加し、番組に重厚感を加える。

ヨンフンは、所属事務所One Hundredとの専属契約をめぐる対立が続く中『生存王2』への出演を決めた。彼は所属事務所との問題について悩みが多かったとし、「途方に暮れていて、もどかしい気持ちが大きかった。 自分がうまく活動できるのか、ファンに会えるのかと心配していた」と当時の心境を打ち明けた。

続けて「そんな時にユン・ジョンホPDに出会った。“一緒にやってみよう”と言ってくださって、自分の姿を見せながら活動できるかもしれないと思えた。ユン・ジョンホPDが一緒にやろうと言ってくださったことにとても感謝した」と語った。

なお、最強のサバイバル強者4チームによるグローバルサバイバル番組『生存王2』は、本日（20日）午後10時より韓国で初放送される予定だ。

（記事提供＝OSEN）