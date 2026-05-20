「私の実の姉でいてくれてありがとう…」TWICE・ジョンヨンを救った姉の献身、裏話をTVで披露

姉妹の強い絆が明かされる。

本日（5月20日）夜に韓国で放送される『ユ・クイズ ON THE BLOCK』には、女優のコン・スンヨンが出演する。

【写真】スンヨン＆ジョンヨンも！韓国芸能界の美人姉妹

デビュー15年目にして全盛期を迎えている彼女だが、番組では、これまで語られることのなかった妹ジョンヨン（TWICE）との壮絶な舞台裏と深い姉妹愛が明かされる。

コン・スンヨンは13歳の時に路上でスカウトされ、SMエンターテインメントで7年間にわたって練習生として活動していた。その後、女優に転向するもオーディションに落ち続け、生活苦も経験したという。そんな厳しい芸能界の酸いも甘いも知る彼女が、何よりも心を痛めたのは、トップアイドルとして走り続けていた妹の体調不良だった。

（写真＝tvN）コン・スンヨン（右）とMCのユ・ジェソク

ジョンヨンが健康上の理由（不安障害など）で活動を一時中断していた当時、その“異変”に誰よりも早く気づいたのは姉である彼女だった。コン・スンヨンは当時の切迫した状況を振り返り、自らジョンヨンを病院へ連れて行った際の記憶を告白。さらに、「1人にしておくのがあまりに不安だった」という切実な思いから、妹を守るために「一緒に住もう」と真っ先に手を差し伸べたという。

それに対し、ジョンヨンも番組内のインタビューで姉への思いを語っている。ジョンヨンは「私の実の姉でいてくれて本当にありがとう」と涙ながらに語り、休養期間中に姉が注いでくれた無条件の愛に対し、心からの感謝を伝えた。

（写真提供＝OSEN）TWICE・ジョンヨン

華やかなステージの裏側で、互いを戦友として支え合ってきた2人の姉妹。責任感の強い長女としての覚悟が明かされる今回の放送は、多くのファンにとって、彼女たちの苦悩と回復の軌跡を知る貴重な機会となりそうだ。

◇コン・スンヨン プロフィール

1993年2月27日生まれ。本名ユ・スンヨン。2005年にSMエンターテインメントの第9回青少年ベスト選抜大会で優勝し、同事務所の練習生となった。2012年にドラマ『I LOVE イ・テリ』に出演して女優デビュー。その後、SMエンターテインメントを退社し、BHエンターテインメントに移籍。2020年にBHのマネジメント実務陣が設立した新事務所VAROエンターテインメントに所属することを発表した。代表作はドラマ『君はロボット』『コッパダン〜恋する仲人〜』など。実妹はTWICEのジョンヨンで、韓国芸能界屈指の美人姉妹としてたびたび話題に上る。

◇ジョンヨン プロフィール

1996年11月1日生まれ。本名ユ・ジョンヨン。2015年10月にTWICEのメンバーとしてデビューし、グループではリードボーカルを務める。実姉は女優のコン・スンヨン。2020年10月に健康上の理由で活動を休止し、翌2021年1月の「第30回ソウル歌謡大賞」で復帰。同年8月、パニック障害及び不安障害の症状で再び活動休止したが、2022年2月のワールドツアーより活動を再開した。