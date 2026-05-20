【セブン‐イレブン】「小梅」「ハッピーターン」とコラボした菓子3品が新登場!【6月6日「梅の日」】

セブン‐イレブンは、6月6日の「梅の日」に向けて、新商品を発売する。5月19日に「ハッピーターンミニ 濃厚うめ味」を、5月26日に「セブンプレミアム 種抜きカリカリ梅 小梅風味」「ロッテ 小梅ソフトキャンディ」を発売する。

〈6月6日は「梅の日」、SNSや熱中症対策で“梅”が再注目!〉

6月6日「梅の日」は、かつて献上された梅が恵みの雨を呼び、人々の健康を救ったという伝承にちなんだ記念日。

現在、梅は「夏のトレンド」として大きな盛り上がりを見せているという。特に、心地よい咀嚼音が楽しめる「カリカリ梅」は、ASMR動画をきっかけに若年層の間で人気が再燃。さらに、夏を前にした「熱中症対策」としての実用性も重なり、梅カテゴリーへの注目度は年々増している。

そこで今回セブン‐イレブンでは、ロッテの「小梅」、亀田製菓「ハッピーターン」と連携し、関連商品を販売する。

【「小梅」「ハッピーターン」とコラボした菓子3品の画像はこちら】

◆ハッピーターンミニ 濃厚うめ味

価格:148円(税込159.84円)

発売日:5月19日〜順次

販売エリア:全国 ※セブン‐イレブン先行発売

爽やかな甘酸っぱさが味わえる「ハッピーターン」。今回は春夏限定でうめパウダーを増量し、パウダーのさわやかさ･甘じょっぱさを強化した。

◆セブンプレミアム 種抜きカリカリ梅 小梅風味

価格:198円(税込213.84円)

発売日:5月26日〜順次(東日本)、6月2日〜順次(西日本)

販売エリア:全国 ※セブン‐イレブン限定発売

「ASMR」としてバズっているカリカリ梅を、「小梅」ならではの甘酸っぱい味わいに仕上げた。

◆ロッテ 小梅ソフトキャンディ

価格:148円(税込159.84円)

発売日:5月26日〜順次

販売エリア:全国

梅味のカリッと食感のコーティングをした「小梅」のソフトキャンディ。梅の甘酸っぱい濃厚な味わいが楽しめる。

【「小梅」「ハッピーターン」とコラボした菓子3品の画像はこちら】