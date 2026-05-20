アオシマ、「楽プラ スナップカー No.09 EK9 シビック タイプR 1997（3色）」が10月に発売5月27日14時より予約開始
【楽プラ スナップカー No.09 EK9 シビック タイプR 1997（3色）】 5月27日14時より予約開始 10月 発売予定 価格：各4,180円
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青島文化教材社は、プラモデル「楽プラ スナップカー No.09 EK9 シビック タイプR 1997」3色を5月27日14時より予約受付を開始する。発売は10月を予定し、価格は各4,180円。カラーはチャンピオンシップホワイト、スターライトブラックパール、ボーグシルバーメタリックの3色。
本商品はホンダのEK9 シビック タイプR 1997年モデルを楽プラシリーズで立体化。1/24スケールで再現され、少ないパーツ数で高い再現性を実現している。
接着剤を使わず組み立てができ、色分け成型＆シールにより塗装不要。シールと水転写デカールが付属する。2種類の車高を選択でき、ステアリングを切ることができる。
🆕新製品情報🆕- アオシマPR (@aoshima_PR) May 20, 2026
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楽プラ スナップカー
EK9 シビック タイプR 1997
No.09-CW チャンピオンシップホワイト
No.09-SB スターライトブラックパール
No.09-VS ボーグシルバーメタリック
2026年10月発売予定！
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📢TRY! Honda RACING SPIRIT
【受注予約開始】5/27(水)14：00～
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※この商品はプラモデルキットです。組み立てには別途、工具等が必要です。
※本田技研工業（株）監修中