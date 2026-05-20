【楽プラ スナップカー No.09 EK9 シビック タイプR 1997（3色）】 5月27日14時より予約開始 10月 発売予定 価格：各4,180円

青島文化教材社は、プラモデル「楽プラ スナップカー No.09 EK9 シビック タイプR 1997」3色を5月27日14時より予約受付を開始する。発売は10月を予定し、価格は各4,180円。カラーはチャンピオンシップホワイト、スターライトブラックパール、ボーグシルバーメタリックの3色。

本商品はホンダのEK9 シビック タイプR 1997年モデルを楽プラシリーズで立体化。1/24スケールで再現され、少ないパーツ数で高い再現性を実現している。

接着剤を使わず組み立てができ、色分け成型＆シールにより塗装不要。シールと水転写デカールが付属する。2種類の車高を選択でき、ステアリングを切ることができる。

🆕新製品情報🆕



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楽プラ スナップカー

EK9 シビック タイプR 1997

No.09-CW チャンピオンシップホワイト

No.09-SB スターライトブラックパール

No.09-VS ボーグシルバーメタリック

2026年10月発売予定！

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📢TRY! Honda RACING SPIRIT



【受注予約開始】5/27(水)14：00～



▼商品情報▼… pic.twitter.com/WQN4zSHIJc - アオシマPR (@aoshima_PR) May 20, 2026

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※画像は試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。

※この商品はプラモデルキットです。組み立てには別途、工具等が必要です。

※本田技研工業（株）監修中