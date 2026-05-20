

工藤静香

歌手の工藤静香が20日、6月24日にリリースする通算19枚目のオリジナルアルバム『Dynamic』完全受注生産限定盤に封入される特典「トラベルポーチ」「マルチポーチ」、および「オリジナルアクリルスタンド（Type-B）＆キーホルダー」の画像を解禁した。

【写真】公開された工藤静香『Dynamic』【完全受注生産限定盤】封入特典

今作『Dynamic』は、工藤静香が「ロック」をコンセプトイメージに掲げ、音楽業界のトップクリエイターたちと感性をぶつけ合いながら完成させた、エネルギーに満ちあふれた意欲作だ。

本日公開された初回盤限定グッズの「トラベルポーチ」と「マルチポーチ」は、アルバムの持つ力強く洗練されたロックの世界観を踏襲しつつ、日常や旅先での機能性を徹底的に追求し、こだわりが細部まで息づくプレミアムなアイテムとなっている。同時に公開された特典の「オリジナルアクリルスタンド（Type-B）＆キーホルダー」も、象徴的なデザインに仕上がっている。そして同タイミングで通常版の特典の「オリジナルアクリルスタンド（Type-A）」の画像も解禁された。

また、アルバムに収録される楽曲の曲順の決定も解禁された。

収録楽曲

『Dynamic』全10曲01.「supercar」

作詞：愛絵理

作曲：Kōki,

編曲：渡辺 剛02.「FLYER」

作詞：愛絵理

作曲・編曲：宮崎諒-amazuti-03.「Tequila」

作詞：愛絵理

作曲：大橋卓弥、常田真太郎

編曲：スキマスイッチ04.「今だけ」

作詞・作曲：橋口洋平

編曲：村中慧慈05.「（）つける？」（※読み：かっこつける）作詞：花村想太、MEG.ME

作曲：花村想太、MEG.ME、Louis

編曲：MEG.ME、Louis06.「warrior」

作詞：愛絵理

作曲・編曲：田中明仁07.「Dodge」

作詞・作曲：橋口洋平

編曲：小野裕基08.「Dynamic」

作詞：愛絵理

作曲：Scott Russell Stoddart / JJean / Justin Reinstein

編曲：Scott Russell Stoddart09.「魔法のスパイス」

作詞：愛絵理

作曲：大橋卓弥

編曲：常田真太郎10.「凛」

作詞・作曲：柳沢亮太（SUPER BEAVER）

編曲：宮崎諒-amazuti-