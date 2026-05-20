東海地方は、今夜(20日)から広い範囲で雨が降るでしょう。明日21日(木)は、雨の一日となり、雨量が多くなる所もある見込みです。暑さは一旦収まりますが、雨の降り方に注意してください。

今日20日(水)は天気下り坂 早い所では夕方から雨

今日20日(水)の東海地方は、天気は下り坂です。前線や湿った空気に伴う雲が北上してくるため、午後は、段々と雲が多くなるでしょう。早い所では、夕方から雨が降り出しますが、広い範囲で雨となるのは、今夜遅くになりそうです。

昼過ぎまで日が差す所が多いため、最高気温は30℃前後まで上がる所が多いでしょう。昨日19日よりも、湿った空気が入るため、湿度が高く、体感は少しムシムシと感じられるかもしれません。

明日21日(木) 雨のピークは朝から昼過ぎにかけて

明日21日(木)は、前線が本州付近に北上し、暖かく湿った空気の流れ込みが強まるでしょう。東海地方は、夜にかけて、広い範囲で雨が降り続く見込みです。雨のピークは朝から昼過ぎにかけてで、活発な雨雲がかかるため、雷を伴って激しい雨の降る所があるでしょう。お出かけの際は、大きめの傘をお持ちください。

明日21日(木)に予想される24時間降水量 22日(金)もぐずつく

明日21日(木)に予想される24時間降水量は、岐阜県と静岡県の山間部の多い所で、オレンジ色で示される100ミリ〜200ミリの大雨となる見込みです。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒、落雷や突風、ひょうにも注意してください。



22日(金)は、前線は次第に南下するため、雨は朝までには一旦止む見込みです。一時的に晴れ間の出る所がありますが、気圧の谷や上空の寒気の影響で、雲が多いでしょう。午後は、再び雨の降る所がある見込みです。すっきり回復せず、天気はぐずつきそうです。