“我慢しない美容習慣”が今っぽい♡ マツキヨ発「SPICA」で始める新・キレイ習慣

「ダイエットしたいけど、食事制限ばかりは続かない…」「美容も健康も、どっちも大事にしたい！」そんな20～30代女子のリアルな悩みに寄り添ってくれる新ブランドが誕生しました。マツキヨココカラ＆カンパニーとアサヒグループ食品が共同開発した新ブランド【SPICA（スピカ）】は、“無理をしすぎず、自分らしくキレイを目指す”をテーマにしたダイエット＆デイリーケアブランド。酵母由来の成分を配合したシェイクやサプリメントなど、忙しい毎日にも取り入れやすいアイテムがそろっています。頑張りすぎないのに、ちゃんと気分が上がる。そんな今どき女子にぴったりな新習慣をチェックしてみて。

忙しい毎日にうれしい♡ “続けやすさ重視”のラインナップ

SPICAの魅力は、毎日の生活に自然と取り入れやすいところ。水に溶かすだけのシェイクや、噛んで食べられるチュアブル、シーン別に選べるサプリメントなど、「これなら続けられそう！」と思えるアイテムがそろっています。

スピカ 満たされシェイク（香ばしアーモンドラテ／大人の味わいカカオラテ）

価格：2,678円

特にシェイクは、アーモンドラテやカカオラテなどカフェ感覚で楽しめるフレーバー展開。美容系ダイエットにありがちな“我慢感”が少なく、朝食代わりや置き換えにも取り入れやすいのが魅力です。

PAUL & JOE BEAUTEのヘアケアコレクション誕生♡頭皮から美髪へ導く新習慣

美容もボディメイクもサポート！注目は「酵母細胞壁」

スピカ 燃えるわたしのサプリメント（ヒハツ＆カプサイシン／ブラックジンジャー／テアニン＆ヒハツ）

価格：3,218円

SPICAシリーズには、アサヒグループ食品が長年研究してきた独自素材「酵母細胞壁」を配合。たんぱく質や食物繊維を含み、毎日のキレイ習慣をサポートしてくれます。

スピカ 食べたいわたしのお守りチュアブル シトラスマンゴー

価格：2,138円

さらに、乳酸菌やプラセンタ、ビタミン類など、美容を意識した成分もプラス。単なるダイエットではなく、“キレイになりながら整える”という発想が、今の時代にぴったりなんです。

美容も健康も欲張りたい女子には見逃せないポイント♡

パケ買いしたくなる♡ ナチュラルで洗練されたデザインにも注目

毎日使うものだからこそ、見た目の可愛さも大事。SPICAは、淡いカラーと洗練されたロゴデザインで、持っているだけで気分が上がるパッケージも魅力です。

“いかにもダイエット食品”っぽくない、ナチュラルでおしゃれな雰囲気だから、洗面台やデスク周りに置いても生活感が出にくいのもうれしいポイント。美容アイテム感覚で楽しめるから、モチベーションも自然とアップしそう！

無理な我慢ではなく、“自分をいたわりながらキレイを目指す”時代へ。そんな今の気分に寄り添ってくれるSPICAは、忙しい毎日を送る20～30代女子の心強い味方になってくれそうです。

「頑張りすぎる美容は続かない…」という人こそ、まずは気軽に取り入れられるアイテムから始めてみてはいかが。