Snow Man阿部亮平、ゴルフ挑戦に意欲「今年中にホールを回れたら」 きっかけは向井康二＆父
9人組グループ・Snow Manの阿部亮平が20日、都内で行われた『ベンチャーサポートアンバサダー就任記者発表会』に登壇。挑戦したいことを明かした。
【写真】めっちゃ笑顔…特大の名刺を受け取る阿部亮平
Snow Manとしてのグループでの活動に加え、難関資格の取得やキャスターなど自らの可能性を広げ続けている阿部。この日も起業に挑戦する人を支援するベンチャーサポートのアンバサダーに就任したことにちなみ、「今挑戦したいこと」を聞かれ、「ゴルフに挑戦したいです」とフリップで発表した。
この話題の前には、真剣な表情で起業や勉強について語っていた阿部は「この流れで出すフリップではないのかなと思ったんですけど」と苦笑いしつつ、「ゴルフに挑戦してみたいんですよね」と重ねた。
理由について、阿部は「私事ではありますが、Snow Manのメンバーの中にとてもゴルフが上手なヤツがおりまして、向井康二といいます」と紹介しつつ、「彼についてラウンドホールを回ってみたいという気持ちがふつふつと湧いているところでもあります」と声を弾ませた。
また「一度だけ父にゴルフの打ちっぱなしに連れて行ってもらったことがあって、父とホールを回ってみたいなという野望です」と目を輝かせる。司会の「親孝行ですよね」との言葉に「そう思ってくれたらうれしい」とほほ笑みつつ、「ゴルフも奥が深いのでかなり勉強しないといけないところがありますし、起業を考えている未来の社長さんもやる機会が多いんじゃないかなと思いまして、連れて行ってくれる方いたらよろしくお願いいたします」とアピールも欠かさなかった。
現時点ではシューズだけ用意できているとし、「今年中にホールを回れたら」と期待を膨らませた阿部。さらに「先日Snow ManのYouTubeチャンネルでフットゴルフを体験させていただきまして、ゴルフ場の空気が気持ちよかったので、自然を楽しみにいくという気持ちもあります。自然を楽しみたいです」と笑顔を見せていた。
阿部が出演する新CMは、きょう20日から放送。25日からは屋外広告も掲示される。
【写真】めっちゃ笑顔…特大の名刺を受け取る阿部亮平
Snow Manとしてのグループでの活動に加え、難関資格の取得やキャスターなど自らの可能性を広げ続けている阿部。この日も起業に挑戦する人を支援するベンチャーサポートのアンバサダーに就任したことにちなみ、「今挑戦したいこと」を聞かれ、「ゴルフに挑戦したいです」とフリップで発表した。
理由について、阿部は「私事ではありますが、Snow Manのメンバーの中にとてもゴルフが上手なヤツがおりまして、向井康二といいます」と紹介しつつ、「彼についてラウンドホールを回ってみたいという気持ちがふつふつと湧いているところでもあります」と声を弾ませた。
また「一度だけ父にゴルフの打ちっぱなしに連れて行ってもらったことがあって、父とホールを回ってみたいなという野望です」と目を輝かせる。司会の「親孝行ですよね」との言葉に「そう思ってくれたらうれしい」とほほ笑みつつ、「ゴルフも奥が深いのでかなり勉強しないといけないところがありますし、起業を考えている未来の社長さんもやる機会が多いんじゃないかなと思いまして、連れて行ってくれる方いたらよろしくお願いいたします」とアピールも欠かさなかった。
現時点ではシューズだけ用意できているとし、「今年中にホールを回れたら」と期待を膨らませた阿部。さらに「先日Snow ManのYouTubeチャンネルでフットゴルフを体験させていただきまして、ゴルフ場の空気が気持ちよかったので、自然を楽しみにいくという気持ちもあります。自然を楽しみたいです」と笑顔を見せていた。
阿部が出演する新CMは、きょう20日から放送。25日からは屋外広告も掲示される。