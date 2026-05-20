関東地方は20日(水)も季節外れの暑さが続いていますが、午後は次第に雲が厚みを増して、夜は所々で雨が降り出すでしょう。この雨を境にヒンヤリとした空気に入れ替わり、21日(木)以降は一気に気温が低くなりそうです。

■午前中から真夏日続出 都内でも30℃超

関東は20日(水)も朝からぐんぐん気温が上昇していて、午前11時40分までの最高気温は、上里見(群馬)で31.6℃、所沢(埼玉)で31.0℃、練馬(東京)で30.8℃など、この時間から30℃以上の真夏日が続出しています。このあと気温はさらに上がる見込みで、最高気温は、前橋や熊谷で32℃、宇都宮で31℃、東京や横浜、水戸で30℃など、各地で真夏日となりそうです。

ただ、この季節外れの暑さも20日(水)まで。20日夜以降は関東にも次第に雨雲が広がる見込みで、この雨を境に気温がガラッと変わりそうです。

■21日(木)以降は気温“大幅ダウン”

21日(木)は一日を通して雨が降りやすく、沿岸部を中心に雷を伴って激しく降る所もあるでしょう。この雨に加えて北東からの冷たい風も吹き込むため、各地で気温が大幅に低くなる見込みで、昼間も20℃前後と、ヒンヤリ感じられそうです。

そして22日(金)はさらに気温が低くなり、最高気温は、水戸で15℃、熊谷で16℃と3月下旬並み。東京や横浜も18℃と4月上旬並みの予想で、季節が一気に逆戻りするでしょう。

5月とは思えない季節外れの暑さから一気に気温が下がりますので、羽織るもので上手に調節し、体調の変化にお気を付けください。なお、25日(月)には暑さが戻る見込みで、内陸部では再び真夏日となりそうです。