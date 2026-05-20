女優でタレントの磯山さやか（42＝茨城県鉾田市出身）が19日放送の日本テレビ系「踊る!さんま御殿!!」（午後8時）に出演。群馬・栃木、茨城の北関東3県の「新しい魅力SP」で、茨城の阿字ケ浦海岸が「イバフォルニア」として盛り上がっていることを自慢した。

番組は、群馬、栃木、茨城を代表するタレントたちが、それぞれの県の魅力で競り合う「群馬・栃木・茨城の新しい魅力SP」として、群馬は藤岡市出身の中山秀征（58＝藤岡市出身）、栃木はU字工事の福田薫（48＝旧西那須野町、那須塩原市出身）益子卓郎（47＝旧黒羽町、現・大田原市出身）、茨城は磯山らが出身地自慢でトークを展開した。

磯山は、そもそも、海のない群馬、栃木の両県勢に対し、「茨城は海を、群馬と栃木に貸しているとよく言うんですけど」と海の話を展開。「茨城の海がリゾート化していて、我らの鉾田の海は『茨城のゴールドコースト』と呼ばれているくらい素敵な海岸」と鉾田市自慢を差し込んだ上で「もうちょっと上（北）に行くと、大洗とか阿字ケ浦とがある」と紹介した。

その阿字ケ浦について「今、イバフォルニアっていう町になっている。すごくないですか」と米西海岸のカリフォルニアになぞらえたおしゃれな町作りの様子を自慢。このパワーワードにはスタジオも沸き、さらに磯山も「カリフォルニアにわざわざ行くんだったら、イバフォルニア」と力説した。