＜うちは毒親だった…？＞「お母さんが寂しがってるのに！」親に感謝できない弟イラッ【第3話まんが】
私はリョウコ（35歳）。妹のアヤ（33歳）は結婚して隣県で子育て中、弟のタクト（29歳）は都会で就職しました。数年前に父が亡くなり、実家では母がひとり暮らしです。母のそばを離れるわけにいかないので、夫には単身赴任をしてもらっています。最近の母はなかなか弟が帰省しないので寂しいようです。そんなとき偶然、弟のものと思われるSNSアカウントを見つけた私。そこに並ぶ「うちの両親は毒親だった」という投稿に衝撃を受けてしまいました。
モヤモヤが止まらない私は妹に電話して、偶然見つけた弟のSNSアカウントのことを伝えました。けれど意外にも妹は、どうでもいいといった様子です。「見なかったことにして放っておけば？」とあっさりした言葉が返ってきました。
私たちきょうだいにとって何より大切な母が、息子に会いたがっているのです。その気持ちに報いるため、弟も顔を見せに帰ってくるべきです。私は話すうちに興奮してしまい、思わず妹に向かってそんな主張をぶつけてしまいました。
弟に帰省するかどうかを聞いても、返事すらありません。SNSには投稿するのに私からのメッセージは既読無視。別にしょっちゅう連絡をよこせとは言わないけれど、年に1回くらいは帰省すべきだろうと思います。母にしてみれば、会えなくて寂しい気持ちが募るばかりでしょう。
気付くと私は、妹に向かってそんな怒りをぶつけていました。私だってこんなこと言いたくないです。けれど子どもの頃の細かいことを持ち出してSNSでグチグチ言い、親に感謝すらできない弟。私は怒りがおさえきれませんでした。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子
モヤモヤが止まらない私は妹に電話して、偶然見つけた弟のSNSアカウントのことを伝えました。けれど意外にも妹は、どうでもいいといった様子です。「見なかったことにして放っておけば？」とあっさりした言葉が返ってきました。
私たちきょうだいにとって何より大切な母が、息子に会いたがっているのです。その気持ちに報いるため、弟も顔を見せに帰ってくるべきです。私は話すうちに興奮してしまい、思わず妹に向かってそんな主張をぶつけてしまいました。
弟に帰省するかどうかを聞いても、返事すらありません。SNSには投稿するのに私からのメッセージは既読無視。別にしょっちゅう連絡をよこせとは言わないけれど、年に1回くらいは帰省すべきだろうと思います。母にしてみれば、会えなくて寂しい気持ちが募るばかりでしょう。
気付くと私は、妹に向かってそんな怒りをぶつけていました。私だってこんなこと言いたくないです。けれど子どもの頃の細かいことを持ち出してSNSでグチグチ言い、親に感謝すらできない弟。私は怒りがおさえきれませんでした。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子