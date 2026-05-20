【バツイチ息子は、狂ってた…】なぜバレた！？元妻へのDVと子の存在＜第14話＞#4コマ母道場
陽子さんには、子どもの頃から優秀で自慢の息子・タダシさんがいます。お互いに離婚したため、アパートで2人暮らしをはじめました。陽子さんはいつでもタダシさんの味方で、まさに運命共同体。「2人なら大丈夫」そう思ってなんでも協力してきたけれど、信じていた息子の正体は……？
第14話 予想外の展開【タダシの気持ち】
【編集部コメント】
社長であるエミさんのお父さんから差し出されたのは、興信所の報告書でした。ここしばらく水面下でタダシさんの過去を調査していたのです。エミさんはタダシさんに離婚歴があるということくらいしか知らなかったはず。まさか離婚理由がタダシさんのDVであること、子どもがいることを隠していたなんて思ってもみなかったでしょう。タダシさんは予想外の事態にしどろもどろになりながらも、必死で弁解しようとしています。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
第14話 予想外の展開【タダシの気持ち】
【編集部コメント】
社長であるエミさんのお父さんから差し出されたのは、興信所の報告書でした。ここしばらく水面下でタダシさんの過去を調査していたのです。エミさんはタダシさんに離婚歴があるということくらいしか知らなかったはず。まさか離婚理由がタダシさんのDVであること、子どもがいることを隠していたなんて思ってもみなかったでしょう。タダシさんは予想外の事態にしどろもどろになりながらも、必死で弁解しようとしています。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子