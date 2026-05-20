「丸亀製麺」値段そのまま“増量”キャンペーン実施 3日間限定で「並」→「大」の無料変更が可能に
讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、5月27日（水）から5月29日（金）までの3日間限定で、好きなうどん「並」サイズを注文すると、希望者に、無料で「大」サイズに麺を増量して提供する「丸亀製麺のおせっかい どどんとサプライズ 麺増量無料キャンペーン」を実施する。
【写真】今の季節にツルッといきたい、オススメの「丸亀製麺」商品一覧
■暑さをうどんで乗り切ろう
「丸亀製麺」は、2026年度のテーマとして「もっと、うどんであなたを驚かせたい」を掲げており、物価高や省人化の流れが進む外食業界において、わくわく感や人の温もりが薄れつつある中、「丸亀製麺のおせっかい どどんとサプライズ」と題し、ささやかながらも、利用者に「嬉しい驚き」を届ける“おせっかい”な企画を実施。
その第1弾として今回、うどん全商品対象に、「並」サイズから「大」サイズへの麺増量を無料で提供するキャンペーンの実施が決まった。「セット商品」に含まれるうどんは麺増量の対象外となる。
本企画は、一軒一軒すべての店舗で粉からつくるうどんを、お腹いっぱい食べてほしいという気持ちと、暑さで食欲が落ちる日にも、のど越しのいいうどんで元気に乗り切ってほしいという思いから実現。
気温が上がる今は「ぶっかけうどん」や「冷かけうどん」「焼きたて肉ぶっかけうどん」「おろし醤油うどん」「とろ玉うどん」など、のど越しのいい冷うどんがオススメ。そのほか、人気の期間限定メニューや、「丸亀うどん弁当」も対象となる。
なお、店舗ごとの取扱商品により、対象商品が異なる。テイクアウトも対象。「大」サイズが無い商品、全サイズ同一価格の商品、およびセット商品に含まれるうどんは対象外。施策はクーポンおよびうどん札特典と併用可能だ。
全国の「丸亀製麺」店舗が対象だが、東洋大学店、駒澤大学店、羽田空港第1ターミナル店、羽田空港第2ビル店、十和田店、大船笠間口店、益田店、神田小川町店は実施しない（神田小川町店は「讃岐うどん職人祭2026」開催のため、5月27日は未実施）。
【写真】今の季節にツルッといきたい、オススメの「丸亀製麺」商品一覧
■暑さをうどんで乗り切ろう
「丸亀製麺」は、2026年度のテーマとして「もっと、うどんであなたを驚かせたい」を掲げており、物価高や省人化の流れが進む外食業界において、わくわく感や人の温もりが薄れつつある中、「丸亀製麺のおせっかい どどんとサプライズ」と題し、ささやかながらも、利用者に「嬉しい驚き」を届ける“おせっかい”な企画を実施。
本企画は、一軒一軒すべての店舗で粉からつくるうどんを、お腹いっぱい食べてほしいという気持ちと、暑さで食欲が落ちる日にも、のど越しのいいうどんで元気に乗り切ってほしいという思いから実現。
気温が上がる今は「ぶっかけうどん」や「冷かけうどん」「焼きたて肉ぶっかけうどん」「おろし醤油うどん」「とろ玉うどん」など、のど越しのいい冷うどんがオススメ。そのほか、人気の期間限定メニューや、「丸亀うどん弁当」も対象となる。
なお、店舗ごとの取扱商品により、対象商品が異なる。テイクアウトも対象。「大」サイズが無い商品、全サイズ同一価格の商品、およびセット商品に含まれるうどんは対象外。施策はクーポンおよびうどん札特典と併用可能だ。
全国の「丸亀製麺」店舗が対象だが、東洋大学店、駒澤大学店、羽田空港第1ターミナル店、羽田空港第2ビル店、十和田店、大船笠間口店、益田店、神田小川町店は実施しない（神田小川町店は「讃岐うどん職人祭2026」開催のため、5月27日は未実施）。