20日朝、宮島の「消えずの火」で知られる霊火堂で火事が発生しました。現場上空から中継です。



火事があった廿日市市宮島町の霊火堂の上空です。

消防車8台、ヘリ1機などが出動し、消火活動にあたり、午前10時半すぎに、火はほぼ消し止められたということです。

今のところケガ人の情報は入っていません。

以上、中継でした。



消防などによると、20日午前8時半頃、関係者から「霊火堂が燃えている」と通報がありました。霊火堂は全焼したほか、周辺の山へも延焼しているということです。





■消火活動に参加した登山客「もうすごい全体的に燃えていた。｣「もう消せる状態じゃなくて、熱くなってあまり近くで消火活動できない感じで。」霊火堂は、1200年以上燃え続けているといわれる「消えずの火」があるお堂です。火は、平和公園にある「平和の灯」の種火としても使用されています。■大江記者「火事の影響で弥山へと続く登山道は入口は封鎖されています。頂上へと続くロープウェーも運休となっています。｣宮島ロープウエーによると、午前9時20分から運休しているということで、再開の目処は立っていません。廿日市市は、霊火堂がある弥山への登山を控えるよう呼びかけています。【2026年5月20日放送】