桑木志帆はなぜマン振りしても曲がらない？ 『右ベタ足』＆『引く左足』がつかまえる技術だった【優勝者のスイング】
「Sky RKBレディスクラシック」で2年ぶりの通算4勝目を飾った桑木志帆。フェードが持ち球の彼女のスイングを、プロコーチの南秀樹が分析。アマチュアが参考にしたいポイントも教えてもらった。
【連続写真】右足をベタ足に保って左足を背面に引いて打つ 桑木志帆のドライバースイング
◇ ◇ ◇【ヒザを曲げずにスッと立つと、タテ振りをイメージしやすい】164センチの長身で、アドレスではあまりヒザを曲げずにスッと立っています。しゃがみ込むように構えるよりも、クラブをタテに振るイメージがしやすく、持ち球のフェードと相性のいいアドレスです。一方で、下半身に力が入りにくいため、フットワークを積極的に使いたいアマチュアゴルファーには不向きです。桑木選手はダウンスイングでクラブをインサイドから下ろし、下半身も粘り強く使っているので問題ありませんが、アマチュアはヒザに余裕を持たせ、「いつでも動き出せる状態」を作るのがおすすめです。【バックスイング前半はワイド、後半はネジり上げる】特徴的なのが、バックスイング後半からの動きです。手元が胸の高さに上がるまでは、体の回転でオーソドックスにクラブを上げますが、その後は後方から見ると、手元が真上に上がっていきます。左足と手元が引っ張り合いつつも軸は動かず、お腹をネジるようにして、高く大きなトップを作っています。それでもクラブがレイドオフのポジションに収まるのは、彼女の上手さを感じさせるポイントです。【右足はベタ足で右サイドを粘らせ、ボールをつかまえる】手元の高いレイドオフのトップから、手元が肩まで下りてきた時には、しっかりとクラブがプレーンに乗っています。あの高いトップからはイメージしにくいポジションにクラブや手元が収まっており、感性にあふれたスイングです。クラブが下りてくるのを待てる粘り強さも感じます。右足はベタ足を作り、「残って、残って、残って」というくらい右サイドを粘り強く使えるので、体が開くことなくボールをつかまえられるのです。体幹の強さも感じさせます。【体が回らない人は左足を引く動きがヒント】攻めの姿勢を貫き、試合中でもフルスイングをいとわないのも彼女の魅力です。インパクトからフォローにかけて、男子プロのように左足を背面側へ引くようにしているのが印象的。この動きは、右から左への体重移動後、その力を解放することで体の回転スピードを上げるもので、フォロー側でヘッドが加速し、飛距離アップにつながります。強く速く振ろうとすると、フォローで体が回らず左へ振り抜けないという人にはヒントになる動きです。右足の上にクラブを置くなどして右足のベタ足を意識したら、回転が詰まりそうなタイミングで、左サイドの力を逃がすように左足を背面側へ引き、積極的に体をターンさせます。こうすることで、手首を返さずにクラブを左に振り抜けるので、どんなに振っても引っかけにくく、思い切ったスイングができるでしょう。■桑木志帆くわき・しほ／2003年生まれ、岡山県出身。24年6月「資生堂レディスオープン」でプロ初優勝。最終戦の「JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ」でメジャー初優勝を果たす。26年に「Sky RKBレディスクラシック」で2年ぶりの通算4勝目を飾った。大和ハウス工業所属。■解説：南 秀樹みなみ・ひでき／プロゴルファーである父の影響でゴルフを始め、高校卒業後にティーチングプロ資格を取得。クラブを使うことを主とする指導法が高い評価を得ている。幼少期から鈴木愛を指導するなど、ツアーで活躍する数多くのプロをサポートしている。（株）ボディスプラウト所属。◇ ◇ ◇●山下のスイングを分析！ 関連記事「『山下美夢有がココゾで曲がらない理由 ペダルを踏むように、斜めに重心を移動させて打っていた！」で詳細が分かります。
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