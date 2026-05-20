ステップ2勝の女子ゴルファーが金沢21世紀美術館を訪問 人気展示が閉場中という不運も「良い気分転換になりました」
高木萌衣（めい）が自身のインスタグラムを更新。21日に石川県小松市で開幕するステップ・アップ・ツアー「ツインフールズレディース」を前に、「半日だけ金沢観光で行ってみたかった21世紀美術館」を訪ねたことを投稿した。
【写真】高木萌衣お気に入りの現代アートたち（全12枚）
「金沢21世紀美術館」は前代アートを展示する世界的にも有名な美術館。中でも人気を集めているのは、レアンドロ・エルリッヒ作の常設展示「スイミングプール」だ。水面を挟んで地上と地下から鑑賞でき、本当にプールの中にいるような不思議な体験をすることができる。ところが高木が訪問した時は展示替えのために地下は閉場中という不運。「プールやってなくて残念、、」と落ち込んだものの「それでも良い気分転換になりました」と美術館を満喫していた。そして大会に向けて「また雨かな、、がんばるぞ〜！！！」と気合を入れていた。投稿を見たファンからは「めっちゃおしゃれな美術館ですね」「私も金沢観光で行きました 良かったですよね」「ようこそ金沢へ 明日から頑張って」などのコメントや声援が送られていた。高木は2015年のプロテストに合格。18年にはステップ・アップ・ツアーで2勝を挙げている。昨年も「山陰ご縁むす美レディース」ではプレーオフに敗れての2位、「あおもりレディス」では3位タイなど上位進出を果たしている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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