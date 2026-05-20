勝みなみが帯同キャディたちと楽しいゴルフを満喫！ でも最後に「やっぱり競技ゴルフが大好き」とポツリ
勝みなみの母親が、主に勝の日常の様子を伝えているインスタグラム「@minamino_uragawa」を更新。今年は3月15日に渡米して以来、9週間で8試合に参戦してきた。「8試合のうち3つ予選落ちしましたが、予選通過できた週にけっこう上位にいたので、全体を通してみると悪くはなかったのではないかと思っています」と、序盤戦の戦いを総括した。
【動画】初めてのワインテイスティングに挑戦する勝みなみ、ちょっと緊張？（全11枚）
そして今年は飛行機やホテルなどの予約も母親がしているとのことで「色んな意味で毎日ドキドキしながらのサポートでした」と自分自身の序盤戦も振り返っていた。さらに「2024年の8月後半から担いでくれているキャディのジョニーにも感謝の気持ちでいっぱいです」と続けた。キャディとしての実力はもちろん、勝親子を理解し、やり方を尊重してくれているとのこと。当初はあまり英語が話せなかった勝に対し、簡単な単語を使いながらコミュニケーションをとり、今ではかなり意思疎通ができるようにもなってきた。「本当にありがたい存在です」。投稿ではジョニーを誘ってステーキレストランに出かけた写真を公開。勝が初めてワインのテイスティングを経験するシーンも動画に収められていた。「ビールと赤ワインとステーキで、少しはこれまでの労を労えたかな？」と楽しい夜を過ごしたようだ。勝はこの後、2週間、帰国をする予定だが、米国滞在の最終日は急きょ、ジョニーやキャディ仲間たちとラウンドすることに。久し振りのプライベートゴルフに、勝は「こんなに楽しいゴルフは久しぶり！！ 私は本当にゴルフが好きなんだね〜」と大満足。しかし最後に「でもやっぱり競技ゴルフが大好きなんだよね〜」とポツリ。「その言葉を聞いて、私も出来る限りのサポートを頑張り続けようと思いました」と母親も中盤戦に向けて気合も新たにしていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
原英莉花がオフショットを公開 渋野日向子との2ショットに“シブコ”が贈ったメロンパンナちゃんも登場!?
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
成田美寿々が今季初戦を完走 原辰徳との記念写真にカツオのたたきでシニア大会を満喫！
松坂大輔が国内シニアツアーに参加 高知市内の餃子屋では世界のホームラン王との2ショットに再会！
【動画】初めてのワインテイスティングに挑戦する勝みなみ、ちょっと緊張？（全11枚）
そして今年は飛行機やホテルなどの予約も母親がしているとのことで「色んな意味で毎日ドキドキしながらのサポートでした」と自分自身の序盤戦も振り返っていた。さらに「2024年の8月後半から担いでくれているキャディのジョニーにも感謝の気持ちでいっぱいです」と続けた。キャディとしての実力はもちろん、勝親子を理解し、やり方を尊重してくれているとのこと。当初はあまり英語が話せなかった勝に対し、簡単な単語を使いながらコミュニケーションをとり、今ではかなり意思疎通ができるようにもなってきた。「本当にありがたい存在です」。投稿ではジョニーを誘ってステーキレストランに出かけた写真を公開。勝が初めてワインのテイスティングを経験するシーンも動画に収められていた。「ビールと赤ワインとステーキで、少しはこれまでの労を労えたかな？」と楽しい夜を過ごしたようだ。勝はこの後、2週間、帰国をする予定だが、米国滞在の最終日は急きょ、ジョニーやキャディ仲間たちとラウンドすることに。久し振りのプライベートゴルフに、勝は「こんなに楽しいゴルフは久しぶり！！ 私は本当にゴルフが好きなんだね〜」と大満足。しかし最後に「でもやっぱり競技ゴルフが大好きなんだよね〜」とポツリ。「その言葉を聞いて、私も出来る限りのサポートを頑張り続けようと思いました」と母親も中盤戦に向けて気合も新たにしていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
原英莉花がオフショットを公開 渋野日向子との2ショットに“シブコ”が贈ったメロンパンナちゃんも登場!?
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
成田美寿々が今季初戦を完走 原辰徳との記念写真にカツオのたたきでシニア大会を満喫！
松坂大輔が国内シニアツアーに参加 高知市内の餃子屋では世界のホームラン王との2ショットに再会！