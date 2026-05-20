兵庫県たつの市の住宅で死亡しているのが見つかった母と娘について、母親の方に比較的多く刺し傷があることがわかりました。たつの市の現場前から谷田潮音記者の報告です。

（MBS谷田潮音記者の報告）

「兵庫県たつの市で遺体が見つかった住宅の前です。警察は、規制線の範囲を川の土手の方まで広げて、現在も鑑識作業を行っています。

5月19日午前10時半ごろ、たつの市の住宅で、この家に住む田中澄恵さん（74）と次女の千尋さん（52）が血を流して死亡しているのを警察官が見つけました。捜査関係者によりますと、母の澄恵さんが玄関付近で、次女の千尋さんが廊下で倒れていたということです。

また、2人の遺体の上半身には複数の刺し傷があり、母の澄恵さんに比較的多くの傷があったということです」

（近隣住民）

「田舎やからな。びっくりするわな」

「（Qトラブルは?）ない。表向きはまったくないです。平和な2人です」

近所の人はそろって、「よく2人で仲良く出かけていて、目立ったトラブルはなかった」ということです。

現場から凶器は見つかっていないということで、警察は殺人事件の可能性も視野に捜査を進めています。