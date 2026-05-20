帽子をかぶると急に「おば見え」してしまう問題、どう解決？「服になじんでちゃんと守る」夏におすすめのUV対策帽子
日差しが強くなる季節、日焼け止めだけでは不安な日も多い。そんなときに頼れるのが、かぶるだけで顔まわりの紫外線対策ができる帽子だ。とはいえ、つばが広すぎるものや日除け感の強いデザインは、便利な反面、コーデから浮いて見えたり、“いかにも紫外線対策”な印象になったりすることもある。大人が選ぶなら、普段の服になじむデザインかどうかも大事。バケットハットやキャップならカジュアルに取り入れやすく、アウトドアハットなら旅行やフェスにも活躍する。さらに、しっかり日差しを防ぎたい日には女優帽タイプも頼れる存在だ。今回は、おばさん見えせずに紫外線対策を叶えたい人に向けて、夏におすすめの帽子を紹介する。
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■[コロンビア] ハット アッシュループ バケット PU5688 レディース S/M Dark Stone
普段のコーデに取り入れやすいバケットハット。アウトドアブランドらしい実用性がありながら、シルエットはすっきりとしているため、Tシャツやシャツ、ワンピースにも合わせやすい。主張しすぎず、大人のカジュアルスタイルにも自然になじむ。つば広すぎないデザインなので、“紫外線対策しています”という印象になりにくく、街歩きや旅行、買い物など日常使いにぴったり。おばさん見えを避けつつ、夏の帽子をさらっと取り入れたい人におすすめだ。
●おすすめポイント
・バケットハット型で今っぽく取り入れやすい
・落ち着いたカラーで大人の服にもなじみやすい
・アウトドア感が強すぎず、街使いしやすい
■[ザ・ノース・フェイス] 帽子 Horizon Hat ブラック M
アウトドアシーンはもちろん、普段使いにも取り入れやすい定番ハット。ブラックのシンプルなデザインで、カジュアルコーデに合わせやすく、日除け帽子特有の生活感が出にくいのが魅力だ。つば付きで顔まわりの日差しをカバーしやすく、キャンプ、フェス、旅行、自転車移動など、日傘を使いにくいシーンでも頼りになる。ブランドロゴがさりげないアクセントになり、機能性重視の帽子でも“アウトドアMIX”としておしゃれに見せやすい。夏の外出用に、実用性と見た目のバランスを重視したい人に向いている。
●おすすめポイント
・ブラックカラーでコーデに合わせやすい
・アウトドアでも街でも使いやすい定番デザイン
・日傘を使いにくいシーンの紫外線対策に便利
■ニューエラ New Era キャップ 9TWENTY / Ribbon Cord 15198864 LAトープ
紫外線対策帽子をおしゃれに取り入れたい人にぴったりのキャップ。トープ系のやわらかいカラーに、リボンコードのディテールが加わり、スポーティーすぎず女性らしい雰囲気でかぶれるのが特徴だ。キャップ型なので、つば広ハットが苦手な人でも取り入れやすく、デニム、ワンピース、スカートなど幅広いコーデに合わせやすい。顔全体を大きく覆うタイプではないため、日焼け止めとの併用は前提になるが、“いかにも日除け”な印象を避けたい人にはかなり使いやすい。普段のお出かけや旅行に、帽子をファッション感覚で取り入れたい人におすすめだ。
●おすすめポイント
・キャップ型で日除け感が出にくい
・トープカラーとリボンコードで女性らしく使える
・普段着に合わせやすく、夏コーデのアクセントになる
■[コロンビア] シッカモアライトブーニー PU5763 Beach S/Mサイズ
アウトドア感と普段使いしやすさのバランスがいいブーニーハット。フェスやキャンプ、旅行、海辺など、日差しが気になるシーンで使いやすい一方、Beachカラーの軽やかな印象で重たく見えにくいのが魅力だ。ブーニーハットは日除け効果を重視した形が多いが、コロンビアなら機能帽子というより、アウトドアファッションの一部として取り入れやすい。カジュアルなTシャツやナイロンパンツ、デニムとの相性もよく、夏のアクティブなお出かけに活躍する。しっかり実用性は欲しいけれど、野暮ったく見せたくない人におすすめだ。
●おすすめポイント
・フェスやキャンプ、旅行など屋外シーンに使いやすい
・軽やかなカラーで夏コーデになじみやすい
・アウトドア感をおしゃれに取り入れられる
■[YUMISS] UVカット 帽子 レディース 女優帽 12cm超つば広 ブラック
しっかり日差しを防ぎたい日に頼れる女優帽タイプ。12cm超のつば広デザインで、顔まわりから首筋までカバーしやすく、日焼け対策を重視したい人に向いている。完全遮光、接触冷感、通気性、撥水加工、吸汗、あご紐付きなど、夏の外出でうれしい機能が詰まっているのもポイント。女優帽は存在感があるぶん、合わせ方によっては日除け感が強く出やすいが、ブラックなら大人っぽくまとまりやすく、ワンピースやシンプルなカジュアル服にも合わせやすい。自転車、海辺、登山、屋外作業など、焼けたくない日の本気対策として持っておきたい帽子だ。
●おすすめポイント
・12cm超のつば広で顔まわりをしっかりカバー
・接触冷感や通気性など夏にうれしい機能が充実
・あご紐付きで自転車や風のある日にも使いやすい
帽子は、夏の紫外線対策に頼れるアイテム。バケットハットやキャップなら日除け感が出にくく、街歩きや買い物にも取り入れやすい。アウトドアハットはフェスや旅行などアクティブな日にも便利で、つば広の女優帽はしっかり日差しを防ぎたい日に心強い。日焼け対策もおしゃれも妥協したくないなら、自分の服装や使うシーンに合った帽子を夏前に用意しておきたい。
■[コロンビア] ハット アッシュループ バケット PU5688 レディース S/M Dark Stone
普段のコーデに取り入れやすいバケットハット。アウトドアブランドらしい実用性がありながら、シルエットはすっきりとしているため、Tシャツやシャツ、ワンピースにも合わせやすい。主張しすぎず、大人のカジュアルスタイルにも自然になじむ。つば広すぎないデザインなので、“紫外線対策しています”という印象になりにくく、街歩きや旅行、買い物など日常使いにぴったり。おばさん見えを避けつつ、夏の帽子をさらっと取り入れたい人におすすめだ。
●おすすめポイント
・バケットハット型で今っぽく取り入れやすい
・落ち着いたカラーで大人の服にもなじみやすい
・アウトドア感が強すぎず、街使いしやすい
■[ザ・ノース・フェイス] 帽子 Horizon Hat ブラック M
アウトドアシーンはもちろん、普段使いにも取り入れやすい定番ハット。ブラックのシンプルなデザインで、カジュアルコーデに合わせやすく、日除け帽子特有の生活感が出にくいのが魅力だ。つば付きで顔まわりの日差しをカバーしやすく、キャンプ、フェス、旅行、自転車移動など、日傘を使いにくいシーンでも頼りになる。ブランドロゴがさりげないアクセントになり、機能性重視の帽子でも“アウトドアMIX”としておしゃれに見せやすい。夏の外出用に、実用性と見た目のバランスを重視したい人に向いている。
●おすすめポイント
・ブラックカラーでコーデに合わせやすい
・アウトドアでも街でも使いやすい定番デザイン
・日傘を使いにくいシーンの紫外線対策に便利
■ニューエラ New Era キャップ 9TWENTY / Ribbon Cord 15198864 LAトープ
紫外線対策帽子をおしゃれに取り入れたい人にぴったりのキャップ。トープ系のやわらかいカラーに、リボンコードのディテールが加わり、スポーティーすぎず女性らしい雰囲気でかぶれるのが特徴だ。キャップ型なので、つば広ハットが苦手な人でも取り入れやすく、デニム、ワンピース、スカートなど幅広いコーデに合わせやすい。顔全体を大きく覆うタイプではないため、日焼け止めとの併用は前提になるが、“いかにも日除け”な印象を避けたい人にはかなり使いやすい。普段のお出かけや旅行に、帽子をファッション感覚で取り入れたい人におすすめだ。
●おすすめポイント
・キャップ型で日除け感が出にくい
・トープカラーとリボンコードで女性らしく使える
・普段着に合わせやすく、夏コーデのアクセントになる
■[コロンビア] シッカモアライトブーニー PU5763 Beach S/Mサイズ
アウトドア感と普段使いしやすさのバランスがいいブーニーハット。フェスやキャンプ、旅行、海辺など、日差しが気になるシーンで使いやすい一方、Beachカラーの軽やかな印象で重たく見えにくいのが魅力だ。ブーニーハットは日除け効果を重視した形が多いが、コロンビアなら機能帽子というより、アウトドアファッションの一部として取り入れやすい。カジュアルなTシャツやナイロンパンツ、デニムとの相性もよく、夏のアクティブなお出かけに活躍する。しっかり実用性は欲しいけれど、野暮ったく見せたくない人におすすめだ。
●おすすめポイント
・フェスやキャンプ、旅行など屋外シーンに使いやすい
・軽やかなカラーで夏コーデになじみやすい
・アウトドア感をおしゃれに取り入れられる
■[YUMISS] UVカット 帽子 レディース 女優帽 12cm超つば広 ブラック
しっかり日差しを防ぎたい日に頼れる女優帽タイプ。12cm超のつば広デザインで、顔まわりから首筋までカバーしやすく、日焼け対策を重視したい人に向いている。完全遮光、接触冷感、通気性、撥水加工、吸汗、あご紐付きなど、夏の外出でうれしい機能が詰まっているのもポイント。女優帽は存在感があるぶん、合わせ方によっては日除け感が強く出やすいが、ブラックなら大人っぽくまとまりやすく、ワンピースやシンプルなカジュアル服にも合わせやすい。自転車、海辺、登山、屋外作業など、焼けたくない日の本気対策として持っておきたい帽子だ。
●おすすめポイント
・12cm超のつば広で顔まわりをしっかりカバー
・接触冷感や通気性など夏にうれしい機能が充実
・あご紐付きで自転車や風のある日にも使いやすい
帽子は、夏の紫外線対策に頼れるアイテム。バケットハットやキャップなら日除け感が出にくく、街歩きや買い物にも取り入れやすい。アウトドアハットはフェスや旅行などアクティブな日にも便利で、つば広の女優帽はしっかり日差しを防ぎたい日に心強い。日焼け対策もおしゃれも妥協したくないなら、自分の服装や使うシーンに合った帽子を夏前に用意しておきたい。