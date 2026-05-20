Amazonにて開催されている「暮らし応援 初夏のお買い得SALE」にて、バッファローのWiFiルーター「WXR18000BE10P/N」がセール価格で販売されている。

本製品は、最新規格Wi-Fi 7の認定プログラムである「Wi-Fi CERTIFIED 7」を取得したフラッグシップWi-Fiルーター。6GHz・320MHz幅通信、MLO、4K-QAMに対応し、Wi-Fi 7対応端末との通信のスループット向上・低遅延化を実現する。独自設計の外付けアンテナでWi-Fiを飛ばす方向を調整できるため、よく使う部屋に向けることで6GHzの特性をカバーしつつ、快適な通信が可能だ。

10Gbps（規格値）の高速インターネット回線に対応した、INTERNETポートとLANポートをそれぞれ1ポートずつ搭載。無線でも有線でも高速なインターネット環境を構築できる（10G対応LANポート×1、1G対応LANポート×3搭載）。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。