Amazonにて開催されている「暮らし応援 初夏のお買い得SALE」でバッファロー製「nasne」（NS-N100）が特別価格で販売されている。セール期間は6月2日23時59分まで。

「nasne」はハードディスクドライブと、地上デジタル・衛星デジタル（BS/110度CSデジタル）チューナーを搭載したネットワークレコーダー＆メディアストレージ。プレイステーション 5/プレイステーション 4、スマートフォン、PCなどの対応機器を通じて、ネットワーク経由で利用でき、2TBの容量で様々な番組を録画できる。

Wi-Fiルーターとアンテナ線をつなぐだけで簡単に設置可能。筐体は約44.5×135×187mm（幅×高さ×奥行き）のコンパクトサイズで場所を選ばず使用できる。ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）が提供するテレビアプリ「torne mobile」と組み合わせることで、スマートフォンやタブレットで録画予約やリアルタイム番組視聴が可能になる。

なお、セール品の売り切れやセール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっていることを確認のうえ購入いただきたい。