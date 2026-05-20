■これまでのあらすじ

雪乃は幼少期の記憶から、いつか夫にも義母にも捨てられるという恐怖心があり、お金しか信じられなくなっていた。娘のためにパパ活を続けたいと懇願すると、義母はきちんと話し合いましょうと言ってくれる。それならいっそ、義母に娘を育ててもらおうと考えるが…。

【雪乃 Side Story】義実家の温かさがずっと羨ましかった。でも、私が入ったら壊れてしまうと思って怖かった。

娘には、こんな風に愛にあふれたところで育ってほしい…。お義母さんならきっと花音を大切にしてくれる。そう思っていたから、どんな手段でもお金を稼ごうとしたんです。恵斗は、なぜそれを俺に言えなかったのかと怖い顔をしていました。「勝手に別れることを決めて独立資金を貯めてたのか」って…。違う、別れたかったんじゃない。本当は信じたかった…。でも、できないんです…。

※この漫画は実話を元に編集しています

脚本:夜船紡、イラスト:ニタヨメ(ウーマンエキサイト編集部)