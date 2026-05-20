「娘には優しい義実家で育ってほしい」身勝手な妻の決断に夫の怒りは頂点へ！【うちの嫁が理解できない 第9話】
■これまでのあらすじ
雪乃は幼少期の記憶から、いつか夫にも義母にも捨てられるという恐怖心があり、お金しか信じられなくなっていた。娘のためにパパ活を続けたいと懇願すると、義母はきちんと話し合いましょうと言ってくれる。それならいっそ、義母に娘を育ててもらおうと考えるが…。
雪乃は幼少期の記憶から、いつか夫にも義母にも捨てられるという恐怖心があり、お金しか信じられなくなっていた。娘のためにパパ活を続けたいと懇願すると、義母はきちんと話し合いましょうと言ってくれる。それならいっそ、義母に娘を育ててもらおうと考えるが…。
【雪乃 Side Story】
義実家の温かさがずっと羨ましかった。でも、私が入ったら壊れてしまうと思って怖かった。
お義母さんならきっと花音を大切にしてくれる。そう思っていたから、どんな手段でもお金を稼ごうとしたんです。
恵斗は、なぜそれを俺に言えなかったのかと怖い顔をしていました。「勝手に別れることを決めて独立資金を貯めてたのか」って…。
違う、別れたかったんじゃない。
本当は信じたかった…。でも、できないんです…。
※この漫画は実話を元に編集しています
脚本:夜船紡、イラスト:ニタヨメ
(ウーマンエキサイト編集部)