栃木県上三川（かみのかわ）町で親子３人が死傷した強盗殺人事件で、事件８日前に被害者宅周辺にいて盗品等保管容疑で逮捕された男が県警の調べに「闇バイトに応募した」と話していることが捜査関係者への取材で分かった。

強盗殺人事件を起こした高校生らとは別のグループの実行役とみられる。

県警は、背後にいる「匿名・流動型犯罪グループ（匿流（トクリュウ））」の指示役が、男の逮捕を受けて今回の事件のグループを組織し、被害者宅を執拗（しつよう）に狙った可能性があるとみている。

また、強盗殺人容疑で逮捕された横浜市港北区小机町、無職竹前海斗（２８）、妻の美結（２５）の両容疑者が事件当日、スマートフォンのアプリで通話しながら実行役の男子高校生に指示を出していたこともわかった。

県警によると、現場周辺では４月中旬頃から、不審車両などが相次いで目撃されていた。このうち、強盗殺人事件発生８日前の５月６日、被害者親族からの通報で駆け付けた下野署員が被害者宅近くで不審な車を発見。運転者は逃走したが、同乗していた茨城県八千代町の職業不詳の男（４１）を確保し、車に盗まれたナンバープレートが付けられていたことから、７日に盗品等保管容疑で逮捕した。

捜査関係者によると、車は逃走の際に事故を起こし、男だけが逃げ遅れた。男は調べに「闇バイトに応募した。連絡を取った相手から目出し帽を用意しろと指示を受けた」と話している。車からは目出し帽も見つかり、被害者宅の金品を狙ったグループの実行役とみられる。

上三川町外にある被害者の次男宅では４月上旬に窃盗事件があり、貴金属や被害者宅の住所などが書かれた書類が盗まれている。この窃盗事件で被害者宅の情報がトクリュウに流出し、男らが失敗したことで、今回の強盗事件のグループが組織された可能性があるという。一連の不審車事案と強盗殺人事件との関連を慎重に調べている。