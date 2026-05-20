開催：2026.5.20

会場：ヤンキースタジアム

結果：[ヤンキース] 5 - 4 [ブルージェイズ]

MLBの試合が20日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとブルージェイズが対戦した。

ヤンキースの先発投手はウィル・ウォーレン、対するブルージェイズの先発投手はディラン・シースで試合は開始した。

4回表、5番 ヨエンドリク・ピナンゴ 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 NYY 0-1 TOR、6番 ヘスス・サンチェス 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 NYY 0-2 TOR、8番 アンドレス・ヒメネス 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 NYY 0-3 TOR

4回裏、6番 ライアン・マクマーン 初球を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでヤンキース得点 NYY 3-3 TOR

5回裏、2番 ベン・ライス 3球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでヤンキース得点 NYY 5-3 TOR

9回表、2番 ウラジーミル・ゲレロ 6球目を打ってセンターへの犠牲フライでブルージェイズ得点 NYY 5-4 TOR

試合は5対4でヤンキースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はヤンキースのウィル・ウォーレンで、ここまで6勝1敗0S。負け投手はブルージェイズのディラン・シースで、ここまで3勝2敗0S。ヤンキースのドバルにセーブがつき、1勝0敗1Sとなっている。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で4打数、0安打、0打点、打率は.228となっている。

ここまでヤンキースは30勝19敗で3.0ゲーム差の（ア・リーグ）東地区2位。一方ブルージェイズは21勝27敗で11.5ゲーム差の（ア・リーグ）東地区3位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-20 14:06:27 更新