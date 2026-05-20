山形県内に住む２０代の女性が電子マネーをだまし取られたとして、大分県に住む２４歳の男が逮捕されました。

【写真を見る】「食費もなくて困っている」「総額40万円で返す」 20代の女性から36万円分の電子マネーをだまし取った男(24)逮捕 男は大分県在住 好意を抱かせウソをつく“ロマンス詐欺”に注意（山形）

詐欺の容疑で逮捕されたのは、大分県杵築市の派遣社員の男（２４）です。

警察によりますと、県内に住む２０代の女性はＳＮＳでのやり取りを通じて男に好意を抱くようになったということです。

男はＳＮＳやメールで、「食費もなくて困っている」「総額４０万円で返す」などとうそを言い、去年２月、８回にわたり、女性にあわせて３６万円分の電子マネーを送金させたということです。

その後、女性が男と連絡が取れなくなったことから警察に相談し、詐欺であったことが分かりました。

捜査の結果、男の犯行とだとわかり、警察は、先月３０日に男を愛知県で逮捕していました。

警察は、これらは「ＳＮＳ型ロマンス詐欺」の手口だとして、ＳＮＳで親しくなっても、会ったことのない人からカネを要求されたら家族や警察に相談してほしいと呼びかけています。