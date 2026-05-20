山形県内ではきょうもクマの目撃情報が相次いでいます。米沢市では高校の近くでクマが目撃され市や警察が注意を呼び掛けています。

【写真を見る】朝から相次ぐクマの目撃 「道路を横切っていた」など通報 高校近くにも出没 防災無線やパトロールで警戒促す（山形）

米沢市と警察によりますと、きょう午前５時過ぎ米沢市太田町で散歩中の男性から「クマが道路を横切っていた」などと通報がありました。

目撃されたクマは１頭で体長はおよそ１メートルだったということです。

通報を受け、警察は周囲をパトロールしましたがその後クマは見つかっておらず、フンや足跡なども見つからなかったということです。

現場は米沢興譲館高校から東におよそ３００メートルの場所で、警察は登校時間にもパトロールを行い、警戒にあたりました。

■鮭川村、新庄市では子グマの目撃情報

また、きょう午前８時半ごろ鮭川村鶴田野で子グマが１頭目撃されました。

村によりますと「子グマが道路を横切っていた」などと通報がありました。現場は国道４５８号沿いにある土壌改良施設の近くで、その後クマの行方はわかっていません。

村は住民に対し防災無線で呼びかけを行うなど警戒を促したということです。

さらに、きょう午前８時５０分ごろには新庄市十日町のあたご団地近くの道路で子グマが１頭目撃されています。

相次ぐクマの目撃を受けて各自治体や警察は目撃現場近くを通る場合は十分に注意し、新たにクマを目撃した場合は、すぐに警察または自治体に通報するよう呼びかけています。