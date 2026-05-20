「ケツで相手を吹っ飛ばしてますね」「日本人の身体の使い方の理想」電撃引退から20年経っても色褪せない…“レジェンド考察動画”に反響続々
電撃引退から20年経過しても、レジェンドの話題は色褪せない。
YouTube公式チャンネル『サッカーダイジェストTV』で、元日本代表“10番”岩本輝雄氏が解説した「中田英寿の強さの秘密」が大きな注目を集めている。
ベルマーレ平塚時代の中田を知る岩本氏は「彼にボールが入ると相手のボランチが潰しに来ますが、99%取られない。当たられても上手く弾き返したりしていましたし。技術もあって身体も強いから、前を向いてしまえば何でもできる。ミドルも正確ですし、彼の場合、組織がなくても個で打開できていました」とコメント。中田の強さの秘密を「相手の立ち足を見て吹き飛ばす」と独自の見解を示した。
この動画がSNS上で大反響。様々なコメントが寄せられた。
「テルさんがおっしゃるように、ケツで相手を吹っ飛ばしてますね」
「フィジカルも戦術眼も、試行錯誤しながら必要なピースを見極めて、当時の日本で他にないスタイルを自分で組み上げていったところがすごい」
「中田が倒れる時ってだいたい相手がファール覚悟の足狙いのタックルの時くらいでしたからね」
「中田はマジでどの時代でも中心にいるだろなと思うぐらいに、約30年も前から時代の先行ってたモノ凄い選手だったんだなと時が経つほど感じる」
「ヒデは日本人の身体の使い方の理想」
「当時はほとんど眼中になかったアジア人選手の評価を根底から覆し、日本サッカーやアジアサッカーを世界基準へと押し上げた偉大なパイオニア」
「永遠に日本最高の選手」
「岩本テルさんが実演解説してくれた吹っ飛ばすプレーはやり方を教わっても習得して実戦で使うのは難しい」
改めて中田の凄さを思い知らされる声である。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】元日本代表10番が明かす”中田の凄さ”
YouTube公式チャンネル『サッカーダイジェストTV』で、元日本代表“10番”岩本輝雄氏が解説した「中田英寿の強さの秘密」が大きな注目を集めている。
ベルマーレ平塚時代の中田を知る岩本氏は「彼にボールが入ると相手のボランチが潰しに来ますが、99%取られない。当たられても上手く弾き返したりしていましたし。技術もあって身体も強いから、前を向いてしまえば何でもできる。ミドルも正確ですし、彼の場合、組織がなくても個で打開できていました」とコメント。中田の強さの秘密を「相手の立ち足を見て吹き飛ばす」と独自の見解を示した。
「テルさんがおっしゃるように、ケツで相手を吹っ飛ばしてますね」
「フィジカルも戦術眼も、試行錯誤しながら必要なピースを見極めて、当時の日本で他にないスタイルを自分で組み上げていったところがすごい」
「中田が倒れる時ってだいたい相手がファール覚悟の足狙いのタックルの時くらいでしたからね」
「中田はマジでどの時代でも中心にいるだろなと思うぐらいに、約30年も前から時代の先行ってたモノ凄い選手だったんだなと時が経つほど感じる」
「ヒデは日本人の身体の使い方の理想」
「当時はほとんど眼中になかったアジア人選手の評価を根底から覆し、日本サッカーやアジアサッカーを世界基準へと押し上げた偉大なパイオニア」
「永遠に日本最高の選手」
「岩本テルさんが実演解説してくれた吹っ飛ばすプレーはやり方を教わっても習得して実戦で使うのは難しい」
改めて中田の凄さを思い知らされる声である。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】元日本代表10番が明かす”中田の凄さ”