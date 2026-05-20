自身５度目のＷ杯出場の長友。多くのファン・サポーターがその一挙手一投足に注目している。（C）SOCCER DIGEST

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　日本代表史上で最多５度目のワールドカップ出場だ。FC東京の長友佑都が、北中米Ｗ杯に臨む森保ジャパンのメンバーに名を連ねた。

「過去４大会の経験は必ず生きてくる。ピッチに出ても自分は勝負できる」と意気込む39歳の鉄人について、かつてFC東京で共闘したヤクブ・スウォビィク（横浜FC）にコメントをお願いすれば、ポーランド人GKは快く応じてくれた。

「２年間、（FC東京で）一緒にやっていたんですけど、本当に彼はプロフェッショナルな選手で、すごく尊敬していますし、一緒にプレーできたことは自分にとって大きな経験でした。

　５回目のワールドカップで、世界でも数人しか、なし得ていないことを達成した。かつてのチームメイトとして、本当に誇りに思います」

　長友の活躍を楽しみにしている。

「彼の年齢を考えれば、なかなか大変かもしれないですけど、ただそこは、日本のみなさんのサポートがあれば、彼はもっともっとできると思います」
 
“クバ”の愛称で知られる守護神は、「彼だけでなく、日本がチームとしてワールドカップで成功することを祈っています」とも話してくれた。

　ちなみに、クバの母国ポーランドはプレーオフでスウェーデンに敗れて、本大会出場は叶わなかった。「もし勝っていたら、（日本と）同じグループだったんですけどね」とし、「なので、日本は楽なグループになりましたね」と茶目っ気たっぷりな笑顔を見せた。

取材・文●広島由寛（サッカーダイジェストWeb編集部）

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