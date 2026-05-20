「信じられない」「非保持時で彼以上の選手はいない」英伝説FWが28歳サムライ戦士を大絶賛！退団報道に「プレミアでやれる」「どうやって穴を埋める？」
日本代表FWの前田大然はシーズン終盤戦で活躍し、セルティックのリーグ戦逆転優勝に貢献した。今週末に国内二冠の達成を目指す。
その後、前田はワールドカップに臨むが、一方で去就への注目も高まるだろう。昨夏、前田が移籍を望みながらもかなわず、以降もシーズン後の動きが騒がれてきたのは周知のとおりだ。
ただ、セルティックとその関係者は、この終盤戦で改めて前田の力を実感したに違いない。当然、放出すれば大きな痛手となる。
専門サイト『67 HAIL HAIL』によると、クラブのレジェンドである元イングランド代表FWのクリス・サットンは「みんな彼の退団を話している。だが、どうやってその穴を埋める？そのためにどれだけのコストがかかる？」と話した。
「ひとつのポジションのひとりの選手というだけじゃないんだ。複数のポジションをこなすことができ、それを信じられないほどうまくこなせる選手なんだよ」
宿敵レンジャーズのOBクリス・ボイドも、「偉大な選手たちが移籍していった。だが、私はマエダのような選手を見たことがない。彼がやっていることは、とても代えがたいものだ。素晴らしいよ」と述べている。
「ゴールゲッターが抜けても、別のゴールゲッターを連れてくることはできる。だが、マエダがしていることをやれる選手を連れてくることはできない」
それでも、有力視されているのは移籍だ。そして新天地候補として話題となるのが、プレミアリーグである。ボイドは「マエダにとって現実的な移籍はどこになるだろうか」と話した。
「プレミアリーグに行って成功できると思うか。以前はブンデスリーガの話があったが」
これに対し、サットンは「興味深いと思う。彼がプレミアリーグでやれるのは間違いない。みんな彼がどういう選手か、どういう特長か知っている」と答えている。
「非保持時に関して、彼以上の選手はいないよ。フィニッシュもセルティックにとって鍵となっていた」
前田は今週末のカップ戦決勝を最後に、セルティックを去るのか。その場合、次のステージはどこになるのか。その決断から目が離せない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「３年連続はさすがに凄すぎ」「異次元」なんと史上最多！三笘薫の“偉業達成”にファン驚嘆！「完全にワールドクラス」「歴史に名前を刻み始めてる」
その後、前田はワールドカップに臨むが、一方で去就への注目も高まるだろう。昨夏、前田が移籍を望みながらもかなわず、以降もシーズン後の動きが騒がれてきたのは周知のとおりだ。
ただ、セルティックとその関係者は、この終盤戦で改めて前田の力を実感したに違いない。当然、放出すれば大きな痛手となる。
「ひとつのポジションのひとりの選手というだけじゃないんだ。複数のポジションをこなすことができ、それを信じられないほどうまくこなせる選手なんだよ」
宿敵レンジャーズのOBクリス・ボイドも、「偉大な選手たちが移籍していった。だが、私はマエダのような選手を見たことがない。彼がやっていることは、とても代えがたいものだ。素晴らしいよ」と述べている。
「ゴールゲッターが抜けても、別のゴールゲッターを連れてくることはできる。だが、マエダがしていることをやれる選手を連れてくることはできない」
それでも、有力視されているのは移籍だ。そして新天地候補として話題となるのが、プレミアリーグである。ボイドは「マエダにとって現実的な移籍はどこになるだろうか」と話した。
「プレミアリーグに行って成功できると思うか。以前はブンデスリーガの話があったが」
これに対し、サットンは「興味深いと思う。彼がプレミアリーグでやれるのは間違いない。みんな彼がどういう選手か、どういう特長か知っている」と答えている。
「非保持時に関して、彼以上の選手はいないよ。フィニッシュもセルティックにとって鍵となっていた」
前田は今週末のカップ戦決勝を最後に、セルティックを去るのか。その場合、次のステージはどこになるのか。その決断から目が離せない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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