　20日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1080円安の5万9520円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万9764.16円に対しては244.16円安。出来高は2万6427枚となっている。

　TOPIX先物期近は3772ポイントと前日比80ポイント安、現物終値比11.52ポイント安で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59520　　　　 -1080　　　 26427
日経225mini 　　　　　　 59530　　　　 -1065　　　501019
TOPIX先物 　　　　　　　　3772　　　　　 -80　　　 42554
JPX日経400先物　　　　　 34130　　　　　-750　　　　2079
グロース指数先物　　　　　 781　　　　　 -26　　　　3416
東証REIT指数先物　　　　　1801　　　　　 -21　　　　　65

株探ニュース