日経225先物：20日正午＝1080円安、5万9520円
20日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1080円安の5万9520円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万9764.16円に対しては244.16円安。出来高は2万6427枚となっている。
TOPIX先物期近は3772ポイントと前日比80ポイント安、現物終値比11.52ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59520 -1080 26427
日経225mini 59530 -1065 501019
TOPIX先物 3772 -80 42554
JPX日経400先物 34130 -750 2079
グロース指数先物 781 -26 3416
東証REIT指数先物 1801 -21 65
株探ニュース
TOPIX先物期近は3772ポイントと前日比80ポイント安、現物終値比11.52ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59520 -1080 26427
日経225mini 59530 -1065 501019
TOPIX先物 3772 -80 42554
JPX日経400先物 34130 -750 2079
グロース指数先物 781 -26 3416
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