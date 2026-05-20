サウジアラビアで開催中のサッカーのAFC U17男子アジアカップ決勝は日本対中国となった。

19日に行われた準決勝で、中国はオーストラリアを2-0で下し、22年ぶりに決勝進出を果たした。中国は今大会のグループリーグでインドネシア、日本に敗れ、崖っぷちに追い込まれたが、最終節のカタール戦に勝利したことで辛くも決勝トーナメントへ進出。準々決勝では地元サウジアラビアに3-1で勝利していた。

一方、日本はグループリーグを3戦全勝で突破し、準々決勝ではタジキスタンに5-0、準決勝ではウズベキスタンに1-1からのPK戦で勝利した。日中対決となった決勝戦は23日に行われる。

中国のネットユーザーからは「U-23に続きU-17も決勝進出。今年は素晴らしい」「カタールに勝ち、サウジアラビアに勝ち、オーストラリアに勝った」「今回は本当に中国サッカーに希望が見えた」「決勝進出なんて、めちゃくちゃ興奮する」「実はU-17中国代表は本来の力を発揮し切れていない。彼らの実力はこんなもんじゃない」「予定が変わった。優勝を取りに行くぞ！」といった声が上がった。

また、「（U-17中国代表を率いる）日本人の浮嶋敏監督に感謝すべき」「日本にリベンジできるか」「日本とは厳しい戦いになるだろう。なんといっても相手はどの年代も強力」「まあ日本には勝てないだろう」「（著名なサッカー解説者の）董路（ドン・ルー）の予想は半分当たっている。そして彼は、決勝は日本が勝つと言っていた」といったコメントも寄せられている。（翻訳・編集/北田）