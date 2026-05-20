RKKには、動画だけでなく放送に使用した写真や資料写真も多数保存されています。半世紀以上前の熊本を写した懐かしいカラー写真の中から、今回は通町筋を紹介します。古い写真なので変色・退色が進んでいますが、AIを使った退色補正と人力での調整で、当時の風景がよみがえりました（AIによる補正は必ずしも正しい色合いを再現していない場合があります。ご了承ください）。

【写真を見る】「通町筋」と通町【懐かしの風景とややこしい地名・RKKフォトミュージアム#05】～RKKニュースミュージアム～ 熊本

【通町筋】

「通町筋」とは、県道28号熊本高森線、いわゆる「電車通り」の、熊本市役所前から水道町交差点の間を指します。上通アーケードと下通アーケードをつなぐ交差点、その間にある熊本市電「通町筋」停留所、熊本初の地下歩道、そして鶴屋百貨店。まさに、熊本の繁華街の中心となる通りです。

写真は、1970年（昭和45年）の鶴屋百貨店を捉えたものです。昔は写真をそのままニュース番組の素材として放送に使うことがよくありました。この写真にも「鶴屋デパート」というテロップ文字が直接貼り付けられています。





鶴屋百貨店の向かいには、熊本日日新聞社の本社がありました。写真は1965年（昭和40年）頃の撮影だと思われます。上通商店街に面した左側の石造りの部分は戦前に建てられたもので、ラジオ熊本（現在のRKK）は、1953年の開局から山崎町に社屋が完成するまでの間、この熊日本社内から放送していました。





1973年（昭和48年）秋の撮影だと思われる、上通上空から通町筋を見た空撮写真です。左から増築されたばかりの鶴屋、長崎屋（現 HAB＠）、下通アーケードを挟んで大劇会館。奥には大洋デパート（現 COCOSA）も見えます。通町筋近辺が熊本の商業の中心であることがよくわかる写真ですね。





【通町？手取本町？】

通町筋の南側、熊本市役所やHAB@、鶴屋が並んでいる場所は、町名としては「手取本町」で、「通町」ではありません。江戸時代から明治初期までは、現在の手取本町の西半分、市役所から籠町通り付近までが「通町」でしたが、1880年（明治13年）に手取本町に統一され、町名としての「通町」はなくなりました。しかし「通町筋」という通りの呼び名は残り、150年近く経った現在でも広く使われています。

ところがややこしいことに、熊本の市街地にはこことは別に「通町」という町名があるのです。





町名としての「通町」は、RKKがある山崎町の南隣、長六橋の近くの狭い範囲です。1880年（明治13年）発行の地図には、既にこの付近が「通町」と記されています。上述の通り同じ年に市役所前の方の「通町」はなくなっています。ではそれ以前は「通町」が2つあったのか、それともこの年に入れ替わりで現在の「通町」が作られたのか。そもそもなぜここが「通町」なのか。残念ながら手元の資料からはわかりませんでした。

＜参考文献＞

「新熊本市史」（熊本市）

熊本市都市政策研究所「熊本都市形成史図集」（熊本市）

熊本地名研究会「くまもと城下の地名」（熊本日日新聞社）

熊本地名研究会「熊本の消えた地名」（熊本日日新聞社）

中村弘之「熊本市電が走る街 今昔」（JTBパブリッシング）