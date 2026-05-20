歌舞伎役者、俳優の市川團十郎さんが5月20日、自身のインスタグラムを更新。子どもたちとともに過ごした最近の画像を公開しました。

【写真を見る】【市川團十郎】子どもたちのバックショット写真を公開 ファン反響「2人の後ろ姿変わりましたね？」「もうじき、お姉ちゃんを追い越しそう…♥」



團十郎さんは公園で、長女の麗禾（市川ぼたん）さんと長男の勸玄（市川新之助）さんが仲良く歩いている様子を後ろから撮影した画像を投稿。



「二人と散歩すると、」「なんか ホッとします。」「なんだろね、、」「ありがとうって伝えてる。」と心の内を明かしました。



ハッシュタグには、「#家族 #時間 #日常 #散歩 #感謝」と綴られ、團十郎さんが子どもたちの成長を温かく見守る様子と感謝の気持ちが伝わってきます。



投稿を見た人たちからは「2人の後ろ姿変わりましたね？大人になったねー」「愛がいっぱいで魂が繋がってる家族だからだと思います」「麻央ちゃんも一緒って感じます」といった反響が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】