堤真一の民放連ドラデビュー作『ピュア』 今春の主演作『GIFT』との意外な共通点とは
●ピュアな心を持つ男女の不器用な恋
日本最長の歴史を持つ日曜劇場で放送中の『GIFT』(TBS系)。あえてパラスポーツの車いすラグビーをテーマに選んだ意欲作だが、主人公の宇宙物理学者・伍鉄文人を演じる堤真一を見ていて30年前のあるドラマを思い出した。
その作品は1996年放送の『ピュア』(フジテレビ系、FODで配信中)。堤は同作で民放連ドラ初出演にして主演・和久井映見の相手役を務めたが、どこかその作風や役柄が『GIFT』と似たところを感じさせられる。
『ピュア』はどんな物語で堤はどんな役柄を演じていたのか。また、『GIFT』とはどんなところが似ていたのか。ドラマ解説者・木村隆志が掘り下げていく。
『ピュア』(C)フジテレビ
○月9全盛期で異色の作品だった
第1話のファーストシーンは、雪の降る雑踏で1人しゃがみ込み、小さな雪だるまを作っている主人公・折原優香(和久井映見)の姿からスタート。優香が酒に酔った若者にナンパされ、連れ去られそうになると、沢渡徹(堤真一)が助け出す。この時点で当作がラブストーリーであることがわかるだろう。
しかしその直後、雪だるまは前日に死んでいた小鳥のために作っていたことがわかる。沢渡が「お前バカなんじゃないの?」と突き放すと、「そうかな」と首をかしげ、「あなたいい人ですね」と返す優香。その表情やしゃべり方を見た視聴者は優香が知的障害を持つ主人公ということに気付かされる。
『ピュア』は、同年に『ロングバケーション』、翌年に『ビーチボーイズ』『ラブジェネレーション』などが放送された月9ドラマ全盛期では異色の物語だった。純粋無垢で明るい優香に対して沢渡はやさぐれた男。幼いころに両親を亡くして施設で育ち孤独を抱えてきたほか、新聞社から左遷され、週刊誌記者としてスキャンダルを追いかけている。
感性が豊かな優香は個性あふれるオブジェを作っていて、彼女の理解者でいとこの神崎涼(高橋克典)が応募した「新時代芸術展」で大賞を受賞する。ただ優香は「天才芸術家」ともてはやされるが、同時に勝手なレッテルを貼られ、興味本位な目線にさらされてしまう。優香を女手一つで育ててきた母・孝子(風吹ジュン)と、彼女を大切に思う涼は不安を募らせ、マスコミや沢渡との関わりを絶とうとするが……。
という流れで物語は進んでいくが、当作は『ロミオとジュリエット』のような禁断の関係性を描いた作品ではない。作品名の通り、ピュアな心を持つ男女の不器用な恋にスポットを当てる作品だった。
●孤独と生きづらさを抱える男女
初めて人を愛するという行為を知り、戸惑いながら自分の気持ちと向き合いはじめる優香。どこまでもピュアな優香に愛おしさが芽生えはじめる沢渡。さらに優香は「難しい話や学校の勉強についていけない」「周囲に心配され、守られてばかり」、沢渡は「事件により両親を失った」という孤独や生きづらさをそれぞれ抱えていた。
『GIFT』で堤が演じる伍鉄も「周囲から孤立し、誰ともぶつかることも向き合うこともなく、難問を見つけ答えを導き出すことだけを生きがいとしてきた」という孤独と生きづらさを抱える主人公。また、「天才すぎる頭脳と知識を持ち合わせているがゆえに悪意なく思ったことを発言してしまう」という点は優香に似ているところが面白い。
『ピュア』は優香の温かさで沢渡の凍てついた心が溶かされていく一方、『GIFT』は伍鉄が障害を抱える選手たちの孤独や生きづらさを知って心を開き、自分のそれと向き合っていく様子が描かれている。『ピュア』からちょうど30年の今、堤が似た要素を持つ『GIFT』に出演しているのは偶然なのか。それとも多少の狙いはあるのか。いずれにしても、堤が演じる人物、障害を持つ人と周囲、孤独と生きづらさなどの描写を見比べてみる価値はありそうだ。
『ピュア』という作品の世界観にふれると、センシティブなテーマを扱いながら「ほのぼの」「ほっこり」としたシーンも多く、優香を演じる和久井の透明感もあってどこか癒やしムードが感じられる。ひと儲けしようとする出版社の人々や恋の邪魔をする女性も登場するが、優香の圧倒的な純粋さを前に引き立て役のモブキャラという域を出ない。重い世界観を嫌い避けたがる令和の視聴者にも見やすいのではないか。
○まさかの「設定かぶり」で連続放送
知的障害のある人物が主人公のドラマは多い一方、恋愛メインの作品は少ない。しかし、同じ96年1月期に鈴木京香と大沢たかおの『オンリーユー〜愛されて〜』(読売テレビ・日本テレビ系)が放送されていた。しかも『ピュア』は月曜21時台、『オンリー・ユー』は月曜22時台であり、初回放送日は同じ1月8日。レアな設定のドラマが連続放送されていたことに驚かされる。
当時の和久井映見は『愛しあってるかい!』(89年)、『すてきな片想い』(90年)で名前を売ったあと、『妹よ』(94年)、『ピュア』(96年)、『バージンロード』(97年)の3作で主演を務めた月9のシンボル。それぞれ大企業御曹司との格差恋愛、知的障害者の恋愛、未婚母の恋愛という難しいテーマを見事に演じ切ったが、最も記憶に残る作品としては『ピュア』をあげる人が多いのではないか。
和久井と堤以外では、やはり母性あふれる優香の母・孝子を演じた風吹ジュンの存在感は抜群。また、元気で優しすぎる高橋克典、毛量の多い高橋克実、クールな沢渡に甘える篠原涼子などの現在とは異なる意外な姿も見どころの1つだ。
主題歌のMr.Children「名もなき詩」も含め、平均世帯視聴率23.5％(ビデオリサーチ調べ、関東地区)の高さ以上に印象的な作品だった。
日本では地上波だけで季節ごとに約40作、衛星波や配信を含めると年間200作前後のドラマが制作されている。それだけに「あまり見られていないけど面白い」という作品は多い。また、動画配信サービスの発達で増え続けるアーカイブを見るハードルは下がっている。「令和の今ならこんな見方ができる」「現在の季節や世相にフィットする」というおすすめの過去作をドラマ解説者・木村隆志が随時紹介していく。
木村隆志 きむらたかし コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者、タレントインタビュアー。雑誌やウェブに月30本のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』などの批評番組にも出演。取材歴2000人超のタレント専門インタビュアーでもある。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』など。 この著者の記事一覧はこちら
日本最長の歴史を持つ日曜劇場で放送中の『GIFT』(TBS系)。あえてパラスポーツの車いすラグビーをテーマに選んだ意欲作だが、主人公の宇宙物理学者・伍鉄文人を演じる堤真一を見ていて30年前のあるドラマを思い出した。
その作品は1996年放送の『ピュア』(フジテレビ系、FODで配信中)。堤は同作で民放連ドラ初出演にして主演・和久井映見の相手役を務めたが、どこかその作風や役柄が『GIFT』と似たところを感じさせられる。
『ピュア』(C)フジテレビ
○月9全盛期で異色の作品だった
第1話のファーストシーンは、雪の降る雑踏で1人しゃがみ込み、小さな雪だるまを作っている主人公・折原優香(和久井映見)の姿からスタート。優香が酒に酔った若者にナンパされ、連れ去られそうになると、沢渡徹(堤真一)が助け出す。この時点で当作がラブストーリーであることがわかるだろう。
しかしその直後、雪だるまは前日に死んでいた小鳥のために作っていたことがわかる。沢渡が「お前バカなんじゃないの?」と突き放すと、「そうかな」と首をかしげ、「あなたいい人ですね」と返す優香。その表情やしゃべり方を見た視聴者は優香が知的障害を持つ主人公ということに気付かされる。
『ピュア』は、同年に『ロングバケーション』、翌年に『ビーチボーイズ』『ラブジェネレーション』などが放送された月9ドラマ全盛期では異色の物語だった。純粋無垢で明るい優香に対して沢渡はやさぐれた男。幼いころに両親を亡くして施設で育ち孤独を抱えてきたほか、新聞社から左遷され、週刊誌記者としてスキャンダルを追いかけている。
感性が豊かな優香は個性あふれるオブジェを作っていて、彼女の理解者でいとこの神崎涼(高橋克典)が応募した「新時代芸術展」で大賞を受賞する。ただ優香は「天才芸術家」ともてはやされるが、同時に勝手なレッテルを貼られ、興味本位な目線にさらされてしまう。優香を女手一つで育ててきた母・孝子(風吹ジュン)と、彼女を大切に思う涼は不安を募らせ、マスコミや沢渡との関わりを絶とうとするが……。
という流れで物語は進んでいくが、当作は『ロミオとジュリエット』のような禁断の関係性を描いた作品ではない。作品名の通り、ピュアな心を持つ男女の不器用な恋にスポットを当てる作品だった。
●孤独と生きづらさを抱える男女
初めて人を愛するという行為を知り、戸惑いながら自分の気持ちと向き合いはじめる優香。どこまでもピュアな優香に愛おしさが芽生えはじめる沢渡。さらに優香は「難しい話や学校の勉強についていけない」「周囲に心配され、守られてばかり」、沢渡は「事件により両親を失った」という孤独や生きづらさをそれぞれ抱えていた。
『GIFT』で堤が演じる伍鉄も「周囲から孤立し、誰ともぶつかることも向き合うこともなく、難問を見つけ答えを導き出すことだけを生きがいとしてきた」という孤独と生きづらさを抱える主人公。また、「天才すぎる頭脳と知識を持ち合わせているがゆえに悪意なく思ったことを発言してしまう」という点は優香に似ているところが面白い。
『ピュア』は優香の温かさで沢渡の凍てついた心が溶かされていく一方、『GIFT』は伍鉄が障害を抱える選手たちの孤独や生きづらさを知って心を開き、自分のそれと向き合っていく様子が描かれている。『ピュア』からちょうど30年の今、堤が似た要素を持つ『GIFT』に出演しているのは偶然なのか。それとも多少の狙いはあるのか。いずれにしても、堤が演じる人物、障害を持つ人と周囲、孤独と生きづらさなどの描写を見比べてみる価値はありそうだ。
『ピュア』という作品の世界観にふれると、センシティブなテーマを扱いながら「ほのぼの」「ほっこり」としたシーンも多く、優香を演じる和久井の透明感もあってどこか癒やしムードが感じられる。ひと儲けしようとする出版社の人々や恋の邪魔をする女性も登場するが、優香の圧倒的な純粋さを前に引き立て役のモブキャラという域を出ない。重い世界観を嫌い避けたがる令和の視聴者にも見やすいのではないか。
○まさかの「設定かぶり」で連続放送
知的障害のある人物が主人公のドラマは多い一方、恋愛メインの作品は少ない。しかし、同じ96年1月期に鈴木京香と大沢たかおの『オンリーユー〜愛されて〜』(読売テレビ・日本テレビ系)が放送されていた。しかも『ピュア』は月曜21時台、『オンリー・ユー』は月曜22時台であり、初回放送日は同じ1月8日。レアな設定のドラマが連続放送されていたことに驚かされる。
当時の和久井映見は『愛しあってるかい!』(89年)、『すてきな片想い』(90年)で名前を売ったあと、『妹よ』(94年)、『ピュア』(96年)、『バージンロード』(97年)の3作で主演を務めた月9のシンボル。それぞれ大企業御曹司との格差恋愛、知的障害者の恋愛、未婚母の恋愛という難しいテーマを見事に演じ切ったが、最も記憶に残る作品としては『ピュア』をあげる人が多いのではないか。
和久井と堤以外では、やはり母性あふれる優香の母・孝子を演じた風吹ジュンの存在感は抜群。また、元気で優しすぎる高橋克典、毛量の多い高橋克実、クールな沢渡に甘える篠原涼子などの現在とは異なる意外な姿も見どころの1つだ。
主題歌のMr.Children「名もなき詩」も含め、平均世帯視聴率23.5％(ビデオリサーチ調べ、関東地区)の高さ以上に印象的な作品だった。
日本では地上波だけで季節ごとに約40作、衛星波や配信を含めると年間200作前後のドラマが制作されている。それだけに「あまり見られていないけど面白い」という作品は多い。また、動画配信サービスの発達で増え続けるアーカイブを見るハードルは下がっている。「令和の今ならこんな見方ができる」「現在の季節や世相にフィットする」というおすすめの過去作をドラマ解説者・木村隆志が随時紹介していく。
木村隆志 きむらたかし コラムニスト、芸能・テレビ・ドラマ解説者、タレントインタビュアー。雑誌やウェブに月30本のコラムを提供するほか、『週刊フジテレビ批評』などの批評番組にも出演。取材歴2000人超のタレント専門インタビュアーでもある。著書に『トップ・インタビュアーの「聴き技」84』など。 この著者の記事一覧はこちら