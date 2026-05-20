【Digital Pinball: Last Gladiators】 2026年 発売予定 価格：未定

ビサイドは、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PC用デジタルピンボール「Digital Pinball: Last Gladiators」を2026年に発売する。価格は未定。

本作は1995年にカゼ (KAZe Co.,Ltd.) より発売されたデジタルピンボールゲーム。伝説的な作品とも呼ばれる作品で、シンプルなゲームながら攻略性やゲームならではの演出でコアなファンを生み出した。今回の移植はエミュレーターによる動作ではなくオリジナルのソースコードを元に移植し、当時のプレイフィールを再現している。

4種類のピンボールを収録しており、紀元1世紀のグラディエーター・ショー「GLADIATORS」、16世紀の薔薇の騎士ナイト・オブ・ザ・ローゼスが活躍する「KNIGHT OF THE ROSES」、17世紀の東洋の国の決戦「DRAGON SHOWDOWN」、ウォーロックと名付けられた男を描く「WARLOCK」をラインナップ。ハードロック＆ヘヴィメタルのBGMが収録されるほか、新たにオンラインランキング機能も搭載される。

京都府にて5月22日より開催されるイベント「BitSummit PUNCH」のビサイドブース（3F-B18）では本作の試遊ブースが展開される。試遊するとノベルティとしてオリジナルポストカードが貰える。

「GLADIATORS」

「KNIGHT OF THE ROSES」

「DRAGON SHOWDOWN」

「WARLOCK」

(C) KAZe (C) BeXide