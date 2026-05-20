【KOJIMA PRODUCTIONS × PARCO GAMES STRAND STORE】 開催期間：6月6日～8月30日 営業時間：11時～21時 入場料：無料 場所：渋谷PARCO 5F イベントスペース (東京都渋谷区宇田川町15－1)

パルコは、KOJIMA PRODUCTIONSとコラボレーションした期間限定ストア「KOJIMA PRODUCTIONS × PARCO GAMES STRAND STORE」を、渋谷PARCO（東京）にて6月6日より8月30日まで開催する。入場料は無料。

本ストアでは、パルコとKOJIMA PRODUCTIONSが展開してきた「DEATH STRANDING」シリーズイベントの最新版。15を超えるブランドとのコラボレーションをはじめ、イベント、展示などが順次展開される。

コラボするブランドとしては、「Dickies」「VICTORINOX」「U-TREASURE」などが名を連ねており、ファッション、音楽、フード、ライフスタイルなど、ジャンルを横断するブランドが参加予定。商品や企画の詳細は後日発表される。

また、KOJIMA PRODUCTIONSのシンボルキャラクター「LUDENS」や「DEATH STRANDING」シリーズからもオリジナルグッズが展開。ポスター（全5種、各1,650円）や「DEATH STRANDING 2 トレーディングピンバッジ vol.2」（全5種・ランダム、各770円）が発売される。

加えて、公式グッズとして「DEATH STRANDING ストランド ショルダーストラップ」（1,980円）や「Anicorn DEATH STRANDING 2 リングターミナル」（39,600円）の販売なども行なわれる。

さらに、期間中に会場で5,000円以上購入した人は、限定の「LUDENSオリジナルカード（全5種）」がランダムで1枚もらえる。

□「KOJIMA PRODUCTIONS × PARCO GAMES STRAND STORE」

コラボブランド

「LUDENS ポスター」（全5種）各1,650円

「KOJIMA PRODUCTIONS ロゴ バンダナ」（全2種）各2,200円

「PIZZA ATAMI フェイスタオル」2,750円

「KOJIMA PRODUCTIONS ビーチサンダル」5,500円（7月発売予定）

「DEATH STRANDING 2 アクリルキーホルダー 」（全2種）各770円

「DEATH STRANDING 2 トレーディングピンバッジ vol.2」(全5種・ランダム)770円

「ドールマン レンチキュラーステッカー/マグネット チャーリー レンチキュラーステッカー/マグネット」各770円

「DEATH STRANDING ストランド ショルダーストラップ」1,980円

「PUNIクリプトビオシス スクイーズフィギュア」2,420円

「ねんどろいど DEATH STRANDING 2 サム」6,600円

「Anicorn DEATH STRANDING 2 リングターミナル」39,600円

「プラキット GHOST MECH COFFINS COMMANDER」9,900円

ノベルティ「限定LUDENSオリジナルカード（全5種）」

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