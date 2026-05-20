コジプロ×パルコ「STRAND STORE」6月6日開催！ VICTORINOXなどブランドコラボや「デススト」グッズ展開
パルコは、KOJIMA PRODUCTIONSとコラボレーションした期間限定ストア「KOJIMA PRODUCTIONS × PARCO GAMES STRAND STORE」を、渋谷PARCO（東京）にて6月6日より8月30日まで開催する。入場料は無料。
本ストアでは、パルコとKOJIMA PRODUCTIONSが展開してきた「DEATH STRANDING」シリーズイベントの最新版。15を超えるブランドとのコラボレーションをはじめ、イベント、展示などが順次展開される。
コラボするブランドとしては、「Dickies」「VICTORINOX」「U-TREASURE」などが名を連ねており、ファッション、音楽、フード、ライフスタイルなど、ジャンルを横断するブランドが参加予定。商品や企画の詳細は後日発表される。
また、KOJIMA PRODUCTIONSのシンボルキャラクター「LUDENS」や「DEATH STRANDING」シリーズからもオリジナルグッズが展開。ポスター（全5種、各1,650円）や「DEATH STRANDING 2 トレーディングピンバッジ vol.2」（全5種・ランダム、各770円）が発売される。
加えて、公式グッズとして「DEATH STRANDING ストランド ショルダーストラップ」（1,980円）や「Anicorn DEATH STRANDING 2 リングターミナル」（39,600円）の販売なども行なわれる。
さらに、期間中に会場で5,000円以上購入した人は、限定の「LUDENSオリジナルカード（全5種）」がランダムで1枚もらえる。
□「KOJIMA PRODUCTIONS × PARCO GAMES STRAND STORE」
コラボブランド
「LUDENS ポスター」（全5種）各1,650円
「KOJIMA PRODUCTIONS ロゴ バンダナ」（全2種）各2,200円
「PIZZA ATAMI フェイスタオル」2,750円
「KOJIMA PRODUCTIONS ビーチサンダル」5,500円（7月発売予定）
「DEATH STRANDING 2 アクリルキーホルダー 」（全2種）各770円
「DEATH STRANDING 2 トレーディングピンバッジ vol.2」(全5種・ランダム)770円
「ドールマン レンチキュラーステッカー/マグネット チャーリー レンチキュラーステッカー/マグネット」各770円
「DEATH STRANDING ストランド ショルダーストラップ」1,980円
「PUNIクリプトビオシス スクイーズフィギュア」2,420円
「ねんどろいど DEATH STRANDING 2 サム」6,600円
「Anicorn DEATH STRANDING 2 リングターミナル」39,600円
「プラキット GHOST MECH COFFINS COMMANDER」9,900円
ノベルティ「限定LUDENSオリジナルカード（全5種）」
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