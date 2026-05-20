ベッツがホストを務める番組「On Base with Mookie Betts」

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は今季、投手としては防御率0.82と好調も、打者としては52打席ノーアーチの時期があった。そんな状況に周囲から「ショウヘイどうした？」と不安な声が上がったという。同僚のムーキー・ベッツ内野手がその声に反応した。

ベッツは米スポーツメディア「ブリーチャー・リポート」公式YouTubeで公開されている、自身がホストを務める番組「On Base with Mookie Betts」に登場した。ゲストは大谷のエンゼルス時代の同僚だったジョー・アデルだった。

大谷について、「ヒットが出なかったり、数試合ちょっと調子が悪かったりすると、みんなすぐ“ショウどうした？”ってなるんだ」とベッツが周りの声を紹介。「でもさ、7回を投げて2安打とかだったりするわけだろ？ 防御率だって0.7とかで。彼が試合に与える影響って、打つこと以外にも本当にたくさんあるのに、そこを忘れがちなんだよね」と指摘した。

アデルも同調。「彼は先頭打者として出て、普通の野手みたいにしっかり球数を投げさせて粘るんだ。で、そのあとマウンドに行って7回3安打無失点とかやるわけ」と話し、「しかも俺たちはそれを“当然”だと思ってたんだ」と、当時の心境を振り返った。

「だから自分で自分を叩き起こさなきゃいけなかった。“おい、これ異常だぞ。メジャーの試合で、ベンチに座りながら『この選手は今日もこんなことやるだろう』って期待してるの、普通じゃないぞ”って」

アデルは「物事をやり遂げる時の、彼の粘り強さと強引なくらいの推進力は本当に圧倒的だったよ」と続けると、ベッツも「それは本当にクールだよね。僕のチームにいて良かった…」と応じた。ベッツの反応にアデルは「ハハハ」と笑うしかなかった。



（THE ANSWER編集部）