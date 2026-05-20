カノックスター、“イケメン”弟顔出しで一人暮らし部屋に突撃「沼顔」「遺伝子が強い」
【モデルプレス＝2026/05/20】YouTuberのかの／カノックスターが5月19日、自身のYouTubeチャンネルを更新。弟の一人暮らし部屋のルームツアーを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】29歳登録者数200万人超YouTuber「イケメンすぎる」24歳弟顔出し
カノックスターは、妻と子どもの3人で、24歳になる弟の人生初めての一人暮らしの家へサプライズ突撃し、ルームツアーをする様子を公開した。カノックスターが弟に、SNS上で「イケメン」と話題になっていることについてどう思っているのか問いかける一幕もあり、これに対し弟は「正直そこまで嬉しいと思ってないんだよね」「目立ちたくない」と明かし、謙虚な姿勢を見せた。
その後、一同は焼肉屋へ移動。トークの中で弟の新居の家賃が13万円であることが明かされると、カノックスターは「あの土地であの広さだと安いのかな」と感心。そのほかにも、カノックスターが思う弟の魅力的なポイントや、弟が自身の好きな女性のタイプを語るなど、兄弟ならではの息の合った掛け合いを見せた。
この投稿にファンからは「弟さんイケメンすぎる」「遺伝子が強い」「兄弟の仲の良さが滲み出ててホッコリした」「沼顔」などの声が届いている。
カノックスターは2024年5月25日の投稿で、同年1月に一般女性と結婚していたこと、第1子となる女児が誕生したことを報告していた。（modelpress編集部）
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◆カノックスター、弟の自宅へ突撃ルームツアー
カノックスターは、妻と子どもの3人で、24歳になる弟の人生初めての一人暮らしの家へサプライズ突撃し、ルームツアーをする様子を公開した。カノックスターが弟に、SNS上で「イケメン」と話題になっていることについてどう思っているのか問いかける一幕もあり、これに対し弟は「正直そこまで嬉しいと思ってないんだよね」「目立ちたくない」と明かし、謙虚な姿勢を見せた。
◆カノックスターの投稿に反響
この投稿にファンからは「弟さんイケメンすぎる」「遺伝子が強い」「兄弟の仲の良さが滲み出ててホッコリした」「沼顔」などの声が届いている。
カノックスターは2024年5月25日の投稿で、同年1月に一般女性と結婚していたこと、第1子となる女児が誕生したことを報告していた。（modelpress編集部）
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